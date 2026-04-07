ฉาว! อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.ระยองจากพรรคการเมืองดัง ผันตัวค้ายานรกยึดของกลางยาบ้า–ไอซ์เพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระยอง – ฉาวหนัก! อดีตผู้สมัคร ส.อบจ. ระยอง สังกัดพรรคการเมืองดัง ถูกตำรวจชุดปราบปรามพิเศษ สภ.เมืองระยอง เปิดปฎิบัติการ​ล่อซื้อยาเสพติด ยึดของกลางยาบ้า-ยาไอซ์จำนวนมาก เร่งขยายผลถึงเอเย่นต์ต้นทาง 

ผู้​สื่อข่าว​รายงานว่า เมื่อเวลา 00.30 น. วันนี้ (7เม.ย.)​ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.สภ.เมืองระยอง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามพิเศษ สนธิกำลังร่วมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้าจับกุม นายนิติภัทร หรือ “นิค” อายุ 37 ปี อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.ระยอง จากพรรคการเมืองดังพร้อมของกลางยาบ้า 206 เม็ด ยาไอซ์ 27.22 กรัม และธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อจำนวน 3,700 บาท 

รวมทั้งรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ สีเทา หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเครื่องชั่งดิจิตอล อีกจำนวน 2 เครื่อง

การจับกุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าสามารถติดต่อซื้อยาบ้าและยาไอซ์จากเอเย่นต์รายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ อ.เมืองระยอง โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จึงวางแผนล่อซื้อยาบ้าจำนวน 200 เม็ด ในราคา 3,700 บาท และนัดส่งมอบกันบริเวณหน้าปากซอยปราโมทย์ ม. 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง


กระทั่งผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร มายังจุดนัดหมาย และส่งมอบยาบ้าจำนวน 194 เม็ด พร้อมแถมยาไอซ์อีก 1 ถุงให้แก่สายลับ ก่อนรับเงินจำนวน 3,700 บาทไว้ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม

แต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันพยายามโยนเงินล่อซื้อทิ้งและเร่งเครื่องขับรถพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี ส่งผลให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย ก่อนถูกสกัดจับไว้ได้ในที่เกิดเหตุ

จากการตรวจค้นในรถพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่บริเวณมือจับประตูฝั่งคนขับอีกจำนวนหนึ่ง

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในชุมชนเกาะหวาย ม. 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง พบยาไอซ์บรรจุถุงหลายรายการ รวมปริมาณกว่า 20 กรัม ยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง และเครื่องชั่งดิจิทัล 2 เครื่อง ใช้สำหรับแบ่งบรรจุจำหน่าย


จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากเอเย่นต์ในพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง โดยใช้วิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และนัดรับของตามจุดซุกซ่อน ก่อนจะนำมาแบ่งจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ โดยครั้งนี้ได้กำไรประมาณ 700 บาท และยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเอง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า และยาไอซ์) โดยการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต พยายามทำลายพยานหลักฐาน ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ และทำให้เสียทรัพย์” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระยอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย

และหลังจากนี้จะได้ขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการ โดยเฉพาะเอเย่นต์ต้นทาง มาดำเนินคดีตามกฎหมาย​ต่อไป.






