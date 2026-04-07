ฉาว! อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.ระยองจากพรรคการเมืองดัง ผันตัวค้ายานรกยึดของกลางยาบ้า–ไอซ์เพียบ

ระยอง – ฉาวหนัก! อดีตผู้สมัคร ส.อบจ. ระยอง สังกัดพรรคการเมืองดัง ถูกตำรวจชุดปราบปรามพิเศษ สภ.เมืองระยอง เปิดปฎิบัติการล่อซื้อยาเสพติด ยึดของกลางยาบ้า-ยาไอซ์จำนวนมาก เร่งขยายผลถึงเอเย่นต์ต้นทาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 00.30 น. วันนี้ (7เม.ย.) พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.สภ.เมืองระยอง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามพิเศษ สนธิกำลังร่วมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้าจับกุม นายนิติภัทร หรือ “นิค” อายุ 37 ปี อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.ระยอง จากพรรคการเมืองดังพร้อมของกลางยาบ้า 206 เม็ด ยาไอซ์ 27.22 กรัม และธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อจำนวน 3,700 บาท
รวมทั้งรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ สีเทา หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเครื่องชั่งดิจิตอล อีกจำนวน 2 เครื่อง
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าสามารถติดต่อซื้อยาบ้าและยาไอซ์จากเอเย่นต์รายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ อ.เมืองระยอง โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จึงวางแผนล่อซื้อยาบ้าจำนวน 200 เม็ด ในราคา 3,700 บาท และนัดส่งมอบกันบริเวณหน้าปากซอยปราโมทย์ ม. 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
กระทั่งผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร มายังจุดนัดหมาย และส่งมอบยาบ้าจำนวน 194 เม็ด พร้อมแถมยาไอซ์อีก 1 ถุงให้แก่สายลับ ก่อนรับเงินจำนวน 3,700 บาทไว้ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม
แต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันพยายามโยนเงินล่อซื้อทิ้งและเร่งเครื่องขับรถพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี ส่งผลให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย ก่อนถูกสกัดจับไว้ได้ในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจค้นในรถพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่บริเวณมือจับประตูฝั่งคนขับอีกจำนวนหนึ่ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในชุมชนเกาะหวาย ม. 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง พบยาไอซ์บรรจุถุงหลายรายการ รวมปริมาณกว่า 20 กรัม ยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง และเครื่องชั่งดิจิทัล 2 เครื่อง ใช้สำหรับแบ่งบรรจุจำหน่าย
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากเอเย่นต์ในพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง โดยใช้วิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และนัดรับของตามจุดซุกซ่อน ก่อนจะนำมาแบ่งจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ โดยครั้งนี้ได้กำไรประมาณ 700 บาท และยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า และยาไอซ์) โดยการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต พยายามทำลายพยานหลักฐาน ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ และทำให้เสียทรัพย์” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระยอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
และหลังจากนี้จะได้ขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการ โดยเฉพาะเอเย่นต์ต้นทาง มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.