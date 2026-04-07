ไฟป่าลามหนัก! ไหม้ภูผาสาด กินพื้นที่บริเวณกว้าง เร่งระดมพลสกัด ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว

เลย-อากาศร้อนจัด ไฟไหม้ป่าภูผาสาด อ.ภูเรือ จ.เลย เผยระดมกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมดับไฟป่า พร้อมทำแนวกันไฟ ฉีดน้ำสกัดไฟป่าตลอดทั้งคืน ล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว นายอำเภอภูเรือ เตือนประชาชนระมัดระวังงดเผาป่าหรือเศษวัชพืชหน้าแล้ง
สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลยยังน่าเป็นห่วง ล่าสุดเกิดเหตุไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ ภูผาสาด และบ้านห้วยลาด ในเขตอำเภอภูเรือ ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ง ซึ่งไฟป่าเกิดปะทุอีกรอบในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.ลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากอากาศร้อนและมีกระแสลมพัดแรง ส่งผลให้เปลวไฟขยายวงกว้างสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้จำนวนมาก
ทั้งนี้นายอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ไม่นิ่งนอนใจ เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและรักษาป่า รวมถึงชุดปฏิบัติการดับไฟป่า (เสือไฟ) และชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่รุดเข้าสกัดกั้นเพลิง การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นเขาสูงและมีเศษใบไม้แห้งซึ่งเป็นเชื้อไฟอย่างดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ร่วมกันทำแนวกันไฟและฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน
ล่าสุดนายพัด ศรีบุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยลาด นำทีมงานลูกบ้านประมาณ 30 นาย เข้าไปดับไฟเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.ของคืนที่ผ่านมา มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงและดับไฟป่าในจุดสำคัญได้ทั้งหมดแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ (Hotspot) เนื่องจากอุณหภูมิที่ยังสูงในช่วงนี้
นายสายสิทธิ์ ขุนศรี นายอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย กล่าวว่าได้สั่งการและขอบคุณทุกหน่วยงานและพี่น้องประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังงดการเผาป่าหรือเศษวัชพืชในช่วงหน้าแล้ง เพื่อป้องกันความสูญเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอีก