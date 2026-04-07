(คลิป)ครูเกษียณสู้ต่อ! ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว ขี่มอ’ไซค์เข้ากรุง ร้อง “เสรีพิศุทธ์” สอบโรงเรียนเก่าทำบัญชีผีดึงงบรายหัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงราย – ครูเกษียณเชียงราย สู้ต่อ..หลังตั้งเรื่องร้องผู้บริหารโรงเรียนเก่าทำ “บัญชีผี” หรือใช้ชื่อนักเรียนที่ไม่มีตัวตนจริงดึงงบรายหัวเพิ่ม แถมอาศัยช่วงโควิดระบาดทำลายหลักฐานโดยพลการซ้ำ ร้องมหาดไทย-ปปช.กลับโดนตีตก ตัดสินใจใช้ธงชาติคลุมตัว-สวมบ็อกเซอร์ตัวเดียว ขี่ จยย.ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเข้ากรุง หวังยื่น "เสรีพิศุทธ์" ช่วยตรวจสอบ


เช้าวันนี้ (7 เม.ย.69) นายบุญธัน ธรรมปัญญา อายุ 63 ปี อดีตข้าราชครูที่เกษียณอายุราชการ สวมใส่เพียงกางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวและใช้ธงชาติผืนใหญ่คลุมร่างท่อนบนแทนเสื้อ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน ป้ายทะเบียน 2 กด 8797 เชียงราย เข้ากราบของพรพ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย ก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวออกจาก จ.เชียงราย มุ่งหน้าไปยังสำนักงานพรรคเสรีรวมไทย กรุงเทพฯ

เพื่อจะร้องเรียนต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กรณีเคยร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตในโรงเรียนเก่าของตัวเองต่อกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงค์ธรรม จ.เชียงราย และ ป.ป.ช.ทั้งส่วนกลางและประจำ จ.เชียงราย แต่เรื่องกลับเงียบหาย ขณะที่ ป.ป.ช.ได้แจ้งกลับมาว่าคำร้องไม่มีหลักฐานเพียงพอ

นายบุญธัน กล่าวว่าตนไม่มีที่พึ่งแล้วและต้องพึ่ง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะตนเห็นว่าการร้องเรียนที่ผ่านมาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เคยไปร้องเลย เรื่องที่ร้องคือพบชื่อนักเรียนที่ไม่ได้มีอยู่ในโรงเรียนจริงหรือนักเรียนผี ระหว่างปี 2560 และปี 2564 รวมจำนวน 338 คน ซึ่งรายชื่อนักเรียนผีจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายหัวของกระทรวงมหาดไทย เรื่องสหกรณ์โรงเรียนที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้อำนวยการโรงเรียน ฯลฯ

ทั้งๆ ที่เอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นของหน่วยงานราชการ เช่น รหัสประจำตัวนักเรียนซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ฯลฯ แต่เมื่อร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้ได้ กระทั่งช่วงโควิด-19 ระบาด ตนพบว่ามีการจำหน่ายรายชื่อนักเรียนออกเพื่อทำลายหลักฐาน ซึ่งเป็นการทำโดยพลการด้วย


นายบุญธัน กล่าวอีกว่าตนไม่มีทางนำหลักฐานเท็จและไม่มีมูลความจริงไปร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ ให้เสียเวลาแน่นอน แต่เมื่อศูนย์ดำรงค์ธรรมไม่ดำเนินการและไม่เคยเรียกตนไปชี้แจงใดๆ ส่วน ป.ป.ช.ก็ไม่พิจารณาดำเนินการให้แล้ว ตนจึงต้องทำเพื่อประเทศชาติและเด็กนักเรียนในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการครู จึงจะขี่จักรยานยนต์ไปพรรคเสรีรวมไทยให้ได้ ซึ่งด้วยอายุมากขึ้นแล้วก็จะขอใช้เวลาประมาณ 2 วัน ไปตามเส้นทางสายเชียงราย-พะเยา-ลำปาง-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตามลำดับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังกราบสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายแล้วนายบุญธันได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ติดป้ายข้อความต่างๆ เช่น ขอไว้อาลัยแด่ความอยุติธรรม,เกิดเป็นคนไม่สู้คนไม่ใช่คน ส่วนที่คอก็สวมป้ายชื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส โกง เจอ กู "วีรบุรุษนาแก" ฯลฯ วนรอบลานอนุสาวรีย์ 1 รอบ ก่อนเดินทางไปตามถนนพหลโยธินสายเชียงราย-พะเยา ท่ามกลางสภาพอากาศร้อน โดยคาดว่าเจ้าตัวจะไปหยุดพักค้างคืนที่ จ.พะเยา หรือ จ.แพร่ ก่อนเดินทางต่อ


