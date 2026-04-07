รวบหญิงคาซากกวาง 106 กก. กลางทองผาภูมิ แฉนายพรานเมียนมาลอบเผาป่าเปิดทางล่าสัตว์

กาญจนบุรี – อุทยานฯ ทองผาภูมิสนธิกำลังบุกจับหญิงวัย 50 รับซื้อซากกวางคาบ้าน ยึดของกลางกว่า 100 กิโลกรัม สารภาพนายพรานต่างชาติลอบล่า-เผาป่าเตรียมขาย เร่งขยายผลล่าตัวเครือข่าย
นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนายพรานลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ก่อนนำซากสัตว์ไปขายให้ร้านค้าพื้นที่หมู่ 5 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จึงสั่งการเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วม ตชด.135 ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ เข้าตรวจสอบ
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ พบหญิงรายหนึ่งกำลังถือหม้อเดินจากลำห้วยเพื่อเก็บเข้าบ้าน เจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจสอบ พบเป็นเครื่องในกวางป่า ก่อนขยายผลตรวจสอบบริเวณริมลำห้วยซึ่งเป็นจุดชำแหละ พบซากกวางถูกแยกเป็นกองจำนวนมาก น้ำหนักรวม 106 กิโลกรัม จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และควบคุมตัว นางจันทร์เพ็ญ (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. วันเดียวกัน นายพรานชาวเมียนมา 2 คน ล่ากวางจากเขตอุทยานฯ ก่อนแบกใส่กระสอบมาขายถึงบ้าน ตนรับซื้อไว้และนัดจ่ายเงินภายหลัง จากนั้นนำมาชำแหละเตรียมทำอาหารและแบ่งขายให้ญาติ แต่ถูกจับกุมก่อน
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฐานครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พร้อมเร่งขยายผลติดตามตัวนายพรานที่ลักลอบล่าสัตว์ นำอาวุธเข้าเขตอุทยาน และจุดไฟเผาป่าเพื่อเปิดทางล่าสัตว์
หัวหน้าอุทยานฯ ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกรมอุทยานฯ ที่กำชับให้เข้มงวดช่วงฤดูไฟป่า หลังพบพฤติการณ์ลอบเผาป่าเพื่อไล่สัตว์ออกจากป่าและล่อให้ติดกับ ซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง