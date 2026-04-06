ร้อนระอุ! ดัน “คลองไส้ไก่ โพธาราม” ฮิตแตก เด็กเล่นน้ำแน่น สร้างเงินสะพัดชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี - อากาศร้อนจัดดันคลองไส้ไก่ ราชบุรีขึ้นแท่นแลนด์มาร์กคลายร้อนแห่งใหม่ ครอบครัวแห่พาเด็กเล่นน้ำคึกคัก สร้างรายได้ชุมชน แต่ยังท้าทายเรื่องความปลอดภัยและความสะอาด

วันนี้( 6 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศร้อนจัดในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะช่วงกลางวันที่อุณหภูมิพุ่งสูง ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากพาบุตรหลานออกหาสถานที่คลายร้อนท่ามกลางธรรมชาติ

หนึ่งในจุดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก คือ “คลองไส้ไก่” หมู่ 1 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม ซึ่งกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่างคึกคัก

จากการลงพื้นที่พบว่า ลำคลองมีลักษณะน้ำตื้น ใส ไหลเอื่อย เหมาะสำหรับเด็กลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย ผู้ปกครองสามารถนั่งดูแลใกล้ชิดได้ อีกทั้งมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาตลอดแนว สร้างบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนของครอบครัว

พื้นที่เล่นน้ำยังถูกแบ่งเป็น 2 ระดับ เพื่อเพิ่มความสนุก โดยช่วงแรกน้ำไหลเอื่อยเหมาะสำหรับเด็กเล็ก ขณะที่ช่วงที่สองถูกปรับให้คล้ายสไลเดอร์ธรรมชาติ น้ำไหลผ่านต่างระดับ เด็กๆ สามารถลื่นไปตามกระแสน้ำ สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน

นอกจากนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ยังนำอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่าย พร้อมจัดพื้นที่ให้นั่งรับประทาน ทำให้หลายครอบครัวนิยมพกเสื่อ อาหาร และเครื่องดื่มมาปิกนิกริมคลอง ส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ค่อยๆ กลายเป็นแลนด์มาร์กคลายร้อนแห่งใหม่ของชาวโพธาราม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ผู้ค้ารายย่อยในชุมชน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางมาใช้บริการควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด และช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งนี้คงความน่าอยู่และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป










