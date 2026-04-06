แค่ข่าวลือลาออก"ผู้การธรรมนูญ" ยันคำสั่งย้ายแค่เรื่องจิ๊บจิ๊บ พรุ่งนี้ไม่ไปแถลงข่าว

ตราด - "ผู้การธรรมนูญ" สยบข่าวลือลาออก หลังถูกคำสั่งโยกย้ายจาก ผบ.ฉก.นย.ตราด ไปปฏิบัติหน้าที่ ผบ.นปท.ยันไม่เป็นความจริงชี้ แค่ "เรื่องจิ๊บจิ๊บ" ในชีวิตรับราชการ ส่วนแถลงข่าวที่กองทัพเรือ พรุ่งนี้ไม่สะดวกเข้าร่วม
จากกรณีที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า น.อ. ธรรมนูญ วรรณนา ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยชน กองทัพเรือ (อดีตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) เตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง หลังมีคำสั่งโยกย้ายเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
อีกทั้งยังมีกระแสข่าวว่าในวันพรุ่งนี้ (7 เม.ย. ) กองทัพเรือ จะจัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงกรณีการโยกย้าย น.อ. ธรรมนูญ หลังถูกชาวเน็ตและประชาชนทั่วประเทศถล่มยับ เนื่องจากมองว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อคนที่ทุ่มเททำงานเพื่อรักษาอธิปไตยไทย
พร้อมเรียกร้องให้ ผู้ที่เซ็นคำสั่งย้าย ออกมาชี้แจงด้วยตนเอง แทนที่จะให้ น.อ.ธรรมนูญ ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (6เม.ย.) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ตราด ได้โทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงต่อกระแสดราม่าต่างๆกับ น.อ. ธรรมนูญ ได้รับการยืนยันว่าข่าวการลาออกไม่เป็นความจริง เนื่องจากการถูกโยกย้ายจากตำแหน่ง ผบ.ฉก.นย.ตราด ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาของการรับราชการ
และยังบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นแค่"เรื่องจิ๊บจิ๊บ" และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามปกติ
ส่วนกรณีที่ กองทัพเรือ จะจัดให้มีการแถลงข่าวเรื่องการโยกย้ายตนเองในวันพรุ่งนี้ (7 เม.ย.) ที่กรุงเทพฯ นั้น น.อ. ธรรมนูญ ระบุชัดเจนว่าจะไม่เดินทางไปร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว เนื่องจากเชื่อว่าจะยิ่งทำให้กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นไม่จบ