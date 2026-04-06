แม่ลูกสองบุรีรัมย์สุดช้ำ! แจ้งจับสามี-แม่ย่าและนายจ้างอ้างเป็น ตร.บุกใช้กำลังแย่งลูก 2 ขวบ ทำร้ายร่างกาย

บุรีรัมย์- แม่ลูกสองบุรีรัมย์สุดช้ำใจ สามีขอหย่าข่มขู่และทำร้ายร่างกายแถมแม่ย่าด่าสารพัดไล่ออกจากบ้าน จนต้องหอบลูกน้อย 2 ขวบและ 4 เดือน หนีไปอยู่บ้านญาติ ล่าสุดสามีพาแม่ย่าและนายจ้างที่อ้างเป็น ตร.บุกรุกเข้าไปยื้อแย่งลูก 2 ขวบ ไม่สนลูก 4 เดือนร้องระงม ทั้งเมียและญาติรับไม่ได้โร่แจ้ง ตร.เอาผิดฐานบุกรุกละเมิดและทำร้ายร่างกาย
วันนี้ (6 เม.ย.69) นางดอกบัว (นามสมมติ) อายุ 25 ปี พร้อมด้วย นางพัชรี อายุ 46 ปี ซึ่งเป็นอา ได้นำหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิด เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ให้ดำเนินคดีกับนายเอ็ม (นามสมมติ) อายุ 39 ปี สามีของตัวเอง รวมทั้งแม่สามี และนายจ้าง ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักแห่งหนึ่ง หลังจากได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปในบ้านของนางพัชรี ซึ่งเป็นอา ก่อนใช้กำลังยื้อแย่ง ด.ญ.เอ อายุ 2 ขวบครึ่ง ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนางดอกบัว โดยไม่สนเสียงอ้อนวอนของผู้เป็นแม่ ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของลูกสาววัย 2 ขวบที่ถูกยื้อแย่ง และเสียงร้องไห้ของลูกชายคนเล็ก วัยเพียง 4 เดือนที่นอนในเปล โดยในคลิปย่าจะเป็นคนยื้อแย่งตัวหลานสาว ส่วนสามี และนายจ้างที่อ้างตัวเป็นตำรวจ ได้ใช้กำลังยื้อยุดฉุดกระชากตัวนางดอกบัว เอาไว้ เพื่อไม่ให้ไปเอาลูกคืน
นางดอกบัว เล่าว่า อยู่กินกับนายเอ็มมา 7 ปีแล้ว มีลูกด้วยกัน 2 คน ตอนมีลูกสาวคนโต ตนยังทำงานเป็นพนักงานปั๊ม เพราะยายมาช่วยเลี้ยงลูกให้ ส่วนสามีเป็นช่างซ่อมรถที่ร้านแห่งหนึ่งใน อ.แคนดง แต่ตอนตั้งท้องลูกชายคนเล็กได้ 4 เดือน ก็ลาออกจากพนักงานปั๊มจนกระทั่งคลอด ก็ต้องเลี้ยงลูกเอง เพราะยายไปทำงานต่างจังหวัด ก็จะมีสามีทำงานคนเดียว ระยะหลังก็เริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยถึงขั้นข่มขู่จะยิงให้ตาย ส่วนแม่ย่าก็ชอบพูดจาดูถูกและต่อว่าตนตลอด
จนทนไม่ไหวและกลัวสามีจะทำร้าย วันที่ 24 มี.ค.69 จึงได้หอบลูกน้อยทั้ง 2 คนออกจากบ้านขออาศัยบ้านญาติที่ อ.คูเมือง ทั้งที่มีเงินติดตัวแต่ 100 บาท จากนั้นสามีและแม่ย่า ก็ตามไปแย่งเอาลูกสาวคนโตวัย 2 ขวบแต่ตนไม่ยอมให้ก็ถูกสามีและแม่ย่าตบไปหลายครั้ง จนมีญาติเข้ามาช่วย ด้วยความกลัวจะถูกทำร้ายอีก จึงได้พาลูกทั้ง 2 คน หนีไปอยู่บ้านอาที่ อ.ประโคนชัย
กระทั่งวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา สามีพร้อมแม่ย่าและนายจ้าง ซึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจ ก็บุกไปที่บ้านอา ใช้กำลังยื้อแย่งเอาลูกสาวคนโตไป แม้ลูกจะต้องไห้ก็ไม่สนใจ จึงได้ไปแจ้งความยืนยันจะดำเนินคดีทั้งสามี แม่ย่า และนายจ้างที่อ้างเป็นตำรวจด้วย ส่วนสามีที่อยากหย่าตนก็พร้อมหย่าเพราะทนอยู่ต่อไม่ไหว แต่ขอเลี้ยงลูกทั้ง 2 คนเอง
ด้าน นางพัชรี อาที่เป็นเจ้าของบ้าน บอกว่า เมื่อหลานพาลูกน้อย มาขออาศัยด้วยความสงสารก็ให้อยู่ด้วย แต่ไม่คิดสามีหลานจะพาแม่ย่า และนายจ้าง อ้างตัวเป็นตำรวจ บุกรุกเข้ามาในบ้านใช้กำลังยื้อแย่งเอาลูกคนโตของหลาน ซึ่งตนพยายามบอกให้พูดคุยกันดีๆ แต่เขาก็ไม่สนใจช่วยกันจับหลานไว้แล้วแย่งเอาเหลนไป ตนโทร.ให้ผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจบ้านมาช่วย พูดคุย แต่เขาก็ไม่สน
ขณะที่ นางอรอนงค์ ชื่นชมยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน บอกว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวควรจะพูดคุยกันดีๆ แต่ฝ่ายสามีก็ยืนยันแต่จะหย่ากับภรรยา ส่วนย่าซึ่งแย่งหลานไปขังไว้บนรถก็ไม่ยอมลงมาคุย ที่สำคัญคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจมาพาสามีและแม่ย่ามาแย่งเอาหลานจากอกแม่เขาไป หากเป็นตำรวจจริงก็ไม่สมควร เพราะเป็นการบุกรุกบ้านคนอื่น แล้วมาใช้กำลังยื้อแย่งเด็ก โดยไม่มีการประสานกับผู้นำชุมชนเลย หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป