ดีเซลราคาพุ่งไม่หยุด! กระทบการเดินรถหนัก “นครชัย 21-นครชัยทัวร์” ประกาศงดจองตั๋วล่วงหน้า จ่อลดเที่ยววิ่งอีก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– น้ำมันดีเซลราคาพุ่งไม่หยุด กระทบการเดินรถหนัก “นครชัย 21” และ “นครชัยทัวร์” ประกาศงดจองตั๋ว-ซื้อตัวล่วงหน้าเลี่ยงปัญหาขาดทุน จ่อลดเที่ยวเดินรถอีก เผยบริษัทขนส่งต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยที่ราคาค่าโดยสารยังเท่าเดิม อีกทั้งรัฐบาลยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งอย่างชัดเจน ย้ำลูกค้าที่จองตั๋วเอาไว้แล้วยังเดินทางได้ปกติ
วันนี้ ( 6 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทาง “เฟซบุ๊กของนครชัย 21” ได้โพสต์ข้อความแจ้งลูกค้าถึงสถานการณ์ล่าสุดในการให้บริการลูกค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า “จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับสูงขึ้นมาก ทำให้การเดินรถประสบปัญหาอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการเดินรถได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องงดการให้บริการจองตั๋วและซื้อตั๋วล่วงหน้า ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าช่องจำหน่ายตั๋วทุกจุดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่เพจของบริษัททั้งนครชัยทัวร์ และ นครชัย 21 บริษัท ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้”
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถาม นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทนครชัย 21 และ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ถึงกรณีของการประกาศดังกล่าว ซึ่ง นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องประกาศงดจองตั๋วล่วงหน้านั้นสาเหตุมาจากการที่ราคาน้ำดีเซลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งอย่างชัดเจน ทำให้บริษัทขนส่งต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ราคาค่าโดยสารยังเท่าเดิม
ทางบริษัทนั้นได้เปิดให้ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้ 30 วัน ก่อนวันเดินทางแต่ราคาน้ำมันนั้นขึ้นทุกวันโดยที่ไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหน ก็ยิ่งทำให้บริษัทต้องให้บริการแบบขาดทุนไปอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศดังกล่าวจะยังคงมีผลต่อเนื่องไปอย่างน้อยประมาณวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่มีลูกค้าจองตั๋วล่วงหน้าเอาไว้แล้ว อีกทั้งยังต้องรอดูท่าทีรัฐบาลว่าจะมีมาตรการสนับสนุนหรือช่วยเหลืออย่างไรซึ่งถ้ารัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนก็คงต้องยืนยันตามประกาศต่อไปและอาจจะรวมไปถึงมาตรการการลดเที่ยวเดินรถลงจากเดิมเพื่อเลี่ยงกับปัญหาขาดทุน
นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าที่จองตั๋วเอาไว้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม นั้นยังคงสามารถเดินทางตามวันเวลาที่ได้จองเอาไว้ได้เหมือนเดิมตามที่ได้จ่ายเงินจองตั๋วล่วงหน้าเอาไว้แล้วตามปกติ แต่สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นอยากให้ทางลูกค้านั้นเข้ามาติดต่อซื้อตั๋วเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทางที่วางแผนเอาไว้เนื่องจากเที่ยววิ่งที่ไม่ได้จองนั้นจะเหลือน้อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเที่ยววิ่งที่จองเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางติดต่อของบริษัทได้เลย
ทั้งนี้ สำหรับ บริษัท นครชัย 21จำกัด และ บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ปัจจุบันมีรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 130 คัน ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง 5 สาย ได้แก่ สาย นครราชสีมา-กรุงเทพ , นครราชสีมา-เชียงใหม่ , นครราชสีมา-เชียงราย , นครราชสีมา-นครสวรรค์ และสาย นครราชสีมา-มุกดาหาร ใช้น้ำมันดีเซลวันละ 10,000 ลิตร เดือนละ 3 แสนลิตร มีพนักงานทั้งสิ้น 400 คน