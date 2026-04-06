(คลิป)โห่ไล่สนั่นวิหาร!ศรัทธาลงมติขับเจ้าอาวาส พ้นวัดดัง “ป่าซาง ลำพูน” พบพิรุธเงินวัดหายเจอโอนให้สีกาซ้ำ

ลำพูน – ศรัทธาชาวบ้านรวมตัวไล่เจ้าอาวาสวัดดังป่าซาง ลำพูนเมืองเจ้าแม่จามเทวี..หลังพบพิรุธเงินกฐินผ้าป่าเข้าบัญชีวัดแค่บางส่วนมาหลายปี ที่เหลือหาย รวมยอดอาจเป็นล้าน พอสอบเส้นเงินเจอโอนให้สีกาหลายแสน-ให้ชี้แจงกลับบอกไม่กระจ่าง ก่อนลงมติให้ไปพ้นวัด เจ้าตัวขอเวลาหาวัดใหม่ 3 วัน
ช่วงบ่ายวันนี้( 6 เม.ย.69) ชาวบ้านจำนวนกว่า 200 คน ได้นัดหมายรวมตัวกันประชุม เพื่อขับไล่พระครูภาวนาโสภิต เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เนื่องจากศรัทธาชาวบ้านมีข้อสงสัยว่าเงินทำบุญกฐินผ้าป่าตลอดเวลาหลายปีมานี้ไม่มีการนำไปฝากบัญชีธนาคารทั้งหมด แต่นำฝากเพียงบางส่วนเท่านั้น
นอกจากนี้ยังพบว่าเงินได้ถูกถอนออกไป โดยอ้างว่าถอนมาบูรณะวัดและยืมไปใช้ส่วนตัว ล่าสุดมียอดเงินหายไปกว่า 2 แสนบาท ชาวบ้านสอบถามก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน เมื่อร่วมกันตรวจสอบยอดเงินที่หายไป ในช่วงหลายปีมานี้ ประเมินยอดเงินรวมกันคาดว่าเงินของวัดหายไปนับล้านบาท
เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินปรากฏว่ามีการโอนเงินให้กับสีกาที่ชื่อโสภา..ยอดหลายแสนบาท ซึ่งชาวบ้านกำลังตรวจสอบข้อมูลว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับเจ้าอาวาส ชาวบ้านจึงรวมตัวกันประชุมเพื่อให้ทางพระครูภาวนาโสภิต ชี้แจง แต่ไม่มีการชี้แจง ให้กระจ่าง ชาวบ้านจึงพากันโห่ร้องโห่ไล่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีชาวบ้านบางส่วนศรัทธาในตัวเจ้าอาวาส จนมีความขัดแย้งกัน ทางผู้ใหญ่บ้านจึงประกาศว่าใครจะให้เจ้าอาวาสออกไปให้ย้ายที่นั่งไปรวมตัวกัน ส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็ให้นั่งที่เดิม ปรากฎว่าชาวบ้านนับร้อยต่างพากันเฮโลกันย้ายที่นั่งไปอยู่อีกฟากของอุโบสถ ส่วนชาวบ้านนั่งที่เดิมมีขออยู่ฝั่งเจ้าอาวาส เพียง 7 คนเท่านั้น
ชาวบ้านจึงขอมติในที่ประชุม และขอให้ออกจากวัดไปทันที เบื้องต้นทางเจ้าอาวาสขอเวลา 7 วัน แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม มีการโห่ร้องกล่าวหาต่อไปจนเรื่องจะบานปลาย ในที่สุดเจ้าอาวาสได้กล่าวว่าในเมื่อชาวบ้านไม่ต้องการตนก็จะขอออกจากวัดไปแต่ขอเวลา 3 วัน เพื่อไปหาวัดอยู่ใหม่ ทำให้ชาวบ้านพอใจ บางคนถึงกับร้องรำทำเพลง-ฟ้อนออกมาจากอุโบสถด้วยความดีใจบอกว่า..โล่งอกไปเสียทีอึดอัดมานานแล้ว พร้อมทิ้งท้ายว่าชาวบ้านไม่ได้โง่