สลด! กระบะตู้ทึบเฉี่ยวชนก่อนเสียหลักฟาดเสาไฟกลางถนน ดับคาที่ 1 เจ็บ 1 รถพังยับ

พระนครศรีอยุธยา - อุบัติเหตุบนถนนเสนา–อยุธยา กระบะ 2 คันเฉี่ยวชน ก่อนอีกคันเสียหลักพุ่งชนเสาไฟหงายท้อง ผู้ชายเสียชีวิตคาที่ หญิงติดซากรถเจ็บสาหัส กู้ภัยเร่งตัดถ่างช่วยชีวิต
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้( 6 เม.ย.) พ.ต.ท.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระขาว รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกัน 2 คัน ก่อนหนึ่งในนั้นเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 3263 ถนนสายเสนา–อยุธยา ใกล้จุดกลับรถ หมู่ 5 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตติดค้างภายในรถ จึงประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา พร้อมอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ แค็บ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน บร 9861 พระนครศรีอยุธยา สภาพพังยับเยินหงายท้อง ล้อชี้ฟ้า ชนอัดกับเสาไฟฟ้ากลางถนนจนขาด 1 ต้น ภายในรถพบผู้โดยสาร 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย โดยชายเสียชีวิตคาที่ ทราบชื่อต่อมาคือ นายสมหมาย อายุ 57 ปี ชาวตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นหญิง ทราบชื่อ นางพีรญา อายุ 54 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างงัดซากรถนำตัวออกมา ก่อนเร่งส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างเร่งด่วน
ใกล้กันพบรถกระบะตู้ทึบอีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 2 ฒพ 8634 สภาพด้านหน้าพังเสียหาย คนขับได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปก่อนหน้าแล้ว
นายชัชฎพล รัมสังข์ เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา เปิดเผยว่า รถกระบะที่ชนเสาไฟมีผู้โดยสาร 2 คน เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย ขณะที่รถคู่กรณีเป็นกระบะตู้ทึบ ส่วนสาเหตุการเฉี่ยวชนยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เบื้องต้นตำรวจบันทึกภาพที่เกิดเหตุเป็นหลักฐาน พร้อมเร่งระบายการจราจรที่ติดขัด และจะสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ก่อนมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป