ฮือฮา! ตายายอ่างทองเลี้ยง “มดแดงขาย” กก.ละ 1,000 ออเดอร์ทะลัก 100 กก. ผลิตไม่ทันต้องตระเวนเก็บรังตามสวน

อ่างทอง - สองสามีภรรยาวัยเกษียณพลิกชีวิต เลี้ยงมดแดงขายสร้างรายได้งาม จาก ขายไข่สู่ขายตัวมดแดงแช่แข็ง ส่งทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดออเดอร์พุ่ง 100 กิโลกรัม เลี้ยงไม่ทันต้องออกตระเวนหารังตามหัวไร่ปลายนาเพิ่ม
วันนี้( 6 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สองสามีภรรยา นายบุญสืบ อายุ 70 ปี และนางพะเยาว์ เมฆี อายุ 64 ปี อยู่บ้านหัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงมดแดงสร้างรายได้อย่างงาม หลังมีลูกค้าสั่งซื้อตัวมดแดงแช่แข็งจำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในราคากิโลกรัมละ 1,000 บาท ล่าสุดมีออเดอร์ใหม่กว่า 100 กิโลกรัม จนผลิตไม่ทัน ต้องออกตระเวนหารังมดแดงจากสวนเพื่อนบ้านและพื้นที่ป่าเพิ่ม
นางพะเยาว์ เปิดเผยว่า เดิมครอบครัวทำฟาร์มเลี้ยงหนูพุก เผาถ่าน ทำสวน และเลี้ยงมดแดงควบคู่กัน โดยมดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่าย แทบไม่มีต้นทุน เพียงออกไปเก็บรังมดแดงจากต้นไม้ปลายนา แล้วนำมาปล่อยเลี้ยงในกระป๋องพลาสติกใช้แทนรัง
อาหารที่ใช้เลี้ยง ได้แก่ น้ำ นมข้นหวาน น้ำหวาน น้ำตาล มะม่วงสุก ลูกปู และลูกปลา ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น ช่วงแรกเก็บ “ไข่มดแดง” ขายทั้งแบบสดและแช่แข็ง รวมถึงขายแบบยกรังให้ลูกค้านำไปเลี้ยงต่อ แต่ระยะหลังมีความต้องการตัวมดแดงเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะแบบแช่แข็ง ทำให้ราคาขยับสูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาท
ล่าสุดลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาอีกกว่า 100 กิโลกรัม และยังมีออเดอร์จองต่อเนื่อง ส่งผลให้มดแดงที่เลี้ยงไว้ไม่เพียงพอ สองตายายจึงต้องออกตระเวนเก็บรังมดแดงตามหัวไร่ปลายนาและสวนของเพื่อนบ้านที่อนุญาตให้เข้าไปเก็บ โดยใช้เครื่องมือตัดรังจากกิ่งไม้ ใส่กระสอบปุ๋ยนำกลับมาเลี้ยงเพิ่มในฟาร์ม
อย่างไรก็ตาม มดแดงจากแต่ละต้นไม้ต้องแยกใส่กระสอบ เพราะหากนำมารวมกันจะต่อสู้และกัดกันจนตาย ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร. 06-5489-8270 หรือเฟซบุ๊ก “น้องไอซ์หนูพุก หนูนาฟาร์ม”