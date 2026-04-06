สลดหมู่!รถตู้โดยสารชนท้ายรถบรรทุกจอดข้างทางตูมสนั่นถนนแม่สอด-ตาก ดับทันที 5 เจ็บอีก 9

ตาก - เกิดอุบัติเหตุหมู่สุดสลด..เผยนาทีรถตู้โดยสารสายตาก-แม่สอด เหมือนขับส่ายก่อนพุ่งชนอัดท้ายรถบรรทุกจอดข้างถนนลงซื้อของ เสียงดังสนั่น จนโซนด้านหน้าติดคา คนขับ-คนโดยสาร ดับคาที่ทันที 5 ราย หนึ่งในนั้นเป็น จนท.รพ.พระเจ้าตากฯบรรจุใหม่ เพิ่งรายงานตัว 1 เมษาฯ เจ็บอีก 9 ในจำนวนนี้สาหัส 2
วันนี้(6 เม.ย.69) พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญปล้อง สารวัตรสอบสวน สภ.แม่ท้อ อ.เมืองตาก ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร ชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 ถนนสายตาก -แม่สอด (ฝั่งขาเข้าเมืองตาก) บริเวณเยื้องๆ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก ก้อนถึงสามแยกตากแม่สอด 1กิโลเมตร เขตบ้านห้วยนึ่ง ต.แม่ท้อ อ เมือง จ.ตาก มี ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานรถพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน และเครือข่ายกู้ชีพ จากหลายหน่วยงาน เข้าช่วยเหลือ
เมื่อไปถึงพบ รถตู้โดยสารประจำทาง สายตาก-แม่สอด หมายเลขทะเบียน 10-1540 ตาก โดยนายนิคม กาวินำ อายุ 72 ปี ชาว อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นคนขับ(เสียชีวิตทันที) ชนอัดเข้าที่มุมขวาท้ายรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 83-4548 ปทุมธานี ซึ่งนายวิเชษฐ์ มณีคำ อายุ 42ปี ชาว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็นคนขับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บ ออกมาจากซากรถตู้ บางรายอาการสาหัส ต้องทำการCPR และใช้เครื่องกระตุกหัวใจ แต่ไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้ รวมมีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ 5 ราย เป็นชาย 2 ราย(รวมคนขับรถตู้) หญิง 3 ราย โดย 1 ในผู้เสียชีวิต เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้บรรจุใหม่เพิ่งมารายงานตัวทำงานเมื่อวันที่ 1เมษายน 2569 และมีผู้บาดสาหัส 2 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 7ราย
เบื้องต้น จากการสอบถามพยานชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า คนขับรถบรรทุกจอดชิดซ้ายริมถนน แล้วข้ามไปซื้อของที่ฝั่งตรงข้ามกำลังจะกลับมาขึ้นรถ ระหว่างนั้นรถตู้โดยสารคันเกิดเหตุขับส่ายไปมา ซึ่งเป็นไปได้ที่คนขับอาจจะหลับใน แล้วรถตู้ก็พุ่งชนเข้าที่มุมท้ายรถบรรทุกอย่างแรงจนรถถูกอัดติดอยู่ที่ท้ายรถบรรทุก ทำให้คนขับและผู้โดยสารที่อยู่ส่วนด้านหน้ารถ เสียชีวิตทันที 5 ราย
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะดำเนินการสอบสวนพยานแวดล้อมและ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อประกอบคดีให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป