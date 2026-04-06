(คลิป)ยิงสนั่นแม่อาย!ทหารปะทะคาราวานยานรกแบกเป้เข้าไทยตอนตี 1 ยึดยาบ้าอีกครึ่งล้าน

เชียงใหม่ - เสียงปืนดังสนั่นชายแดนแทบไม่เว้นวัน..ล่าสุด ฉก.ไชยานุภาพ ได้เบาะแสชี้เป้าขบวนการยานรกจ่อเข้าทางแม่อาย ประสาน ร้อย.ทพ.3201 จัดกำลังซุ่มสกัด เจอแบกเป้ข้ามแดนมาเป็นกลุ่มตอนตี 1 เศษ แต่พอตรวจกลับโดนยิงใส่ จนเกิดการปะทะกันสนั่น-ยึดยาบ้าได้อีกครึ่งล้าน
วันนี้(6 เม.ย.69) พ.อ.อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจพื้นที่และร่วมแถลงข่าวที่บ้านแก๋งตุ๋ม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กรณีฝ่ายการข่าวกองกำลังผาเมืองทราบจะมีการขนย้ายยาบ้าเพื่อลักลอบเข้าประเทศไทยพื้นที่ตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จึงได้แจ้ง พ.อ.กิติ นาใจ ผู้บังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังสกัดกั้น
ต่อมาได้มีการมอบหมาย ร.อ.ฤทธิชัย สุนทร ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3201จัดกำลังพล ร่วมชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง ออกทำการลาดตระเวนตามแนวสันเขาช่องทางเดินพื้นที่เป้าหมายบ้านป่ากุ๋ยและบ้านแก๋งตุ๋ม หมู่ที่ 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 5 เมษายน 2569
กระทั่งเวลาประมาณ 01.30 น. ชุดลาดตระเวนพบกลุ่มคนแบกสัมภาระแบกเดินตามกันประมาณ 5 คน ทหารพรานได้ตะโกนเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจ กลุ่มคนดังกล่าวกลับยิงปืนใส่ทันที ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง จึงได้สั่งการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและสกัดกั้น จนเกิดการปะทะกันนาน 3-5 นาที ฝ่ายตรงข้ามหนีถอยออกพื้นที่ประเทศไทย
แต่เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนมืดสนิท เจ้าหน้าที่จึงควบคุมพื้นที่ไว้ รุ่งเช้าจึงได้สำราจพบเป้สะพายหลังจำนวน 3ใบ ข้างในเป็นยาบ้า เป้แรก 200,000 เม็ด เป้ที่ 2 จำนวน 200,000 เม็ด และเป้ที่ 3 จำนวน 100,000 เม็ด รวมกันทั้งหมดประมาณ 500,000 เม็ด ก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจของกลาง และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่อาย เพื่อทำการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย