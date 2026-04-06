น้ำมันแพงพ่นพิษ “ตลาดเช้าเมืองเลย” เงียบเหมือนป่าช้า ลดเดินทางจ่ายตลาดเท่าที่จำเป็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดเช้าเมืองเลย เงียบเหงา คนออกมาจับจ่ายน้อย
เลย-น้ำมันแพงพ่นพิษ กระทบบรรยากาศค้าขายตลาดเช้าเมืองเลยซบเซาหนัก เผยลูกค้าออกมาจับจ่ายลดฮวบ ตลาดเหมือนป่าช้า มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อ ชี้ชาวบ้านปรับตัวลดเดินทาง ไม่จ่ายตลาดทุกวัน จ่ายตลาดแต่ละครั้งต้องตุนสินค้าเกิน 3 วัน


ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลยเช้าวันนี้ (6 เม.ย.) พบว่ามีความเงียบเหงาผิดตา ประชาชนออกมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างบางตา ทำให้บรรยากาศโดยรวมไม่คึกคักเหมือนช่วงที่ผ่านมา

จากการสอบถามนางนวลจันทร์ จันทรรส แม่ค้าตลาดเช้า เปิดเผยว่าขณะนี้จำนวนลูกค้าที่มาเดินตลาดลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แม้แต่ลูกค้าประจำ ที่เคยเห็นหน้าค่าตากันทุกวัน ก็เริ่มหายหน้าไป หรือเปลี่ยนพฤติกรรมการจ่ายตลาดอย่างสิ้นเชิง ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงคือ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ชาวบ้านต้องงัดมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อความอยู่รอด

กลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในรัศมีใกล้เคียง 1-2 กิโลเมตร ซึ่งเคยใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาตลาด ปัจจุบันหันมาใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้น เพื่อประหยัดค่าน้ำมันลงมากที่สุด ลูกค้าบางคน ลดความถี่เดินทาง จากเดิมที่เคยมาจ่ายตลาดแบบ วันต่อวัน เพื่อความสดใหม่ ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น 2-3 วันจะมาครั้งหนึ่ง เพื่อลดจำนวนรอบการขับขี่ ซื้อเพื่อเก็บตุนไว้ให้ได้หลายวัน






เมื่อตัดสินใจมาตลาดครั้งหนึ่ง ชาวบ้านจะเน้นซื้อสินค้าในปริมาณมากเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคหลายวัน เช่น หมู และปลา เพื่อไม่ต้องเดินทางบ่อยๆ ให้เปลืองค่าน้ำมันที่แพงหูฉี่ ตอนนี้น้ำมันดีเซลลิตรละ 50 บาทแล้ว คนมาตลาดน้อยมาก ลูกค้าประจำบอกตรงๆ ว่าไม่ไหว ต้องประหยัดน้ำมัน มาครั้งหนึ่งก็ต้องซื้อเตรียมไว้เลยหลายวัน ไม่อยากมาบ่อย มันเปลืองค่าน้ำมัน

ตลาดเช้าเมืองเลย เงียบเหงา คนออกมาจับจ่ายน้อย
น้ำมันแพงพ่นพิษ “ตลาดเช้าเมืองเลย” เงียบเหมือนป่าช้า ลดเดินทางจ่ายตลาดเท่าที่จำเป็น
น้ำมันแพงพ่นพิษ “ตลาดเช้าเมืองเลย” เงียบเหมือนป่าช้า ลดเดินทางจ่ายตลาดเท่าที่จำเป็น
น้ำมันแพงพ่นพิษ “ตลาดเช้าเมืองเลย” เงียบเหมือนป่าช้า ลดเดินทางจ่ายตลาดเท่าที่จำเป็น
น้ำมันแพงพ่นพิษ “ตลาดเช้าเมืองเลย” เงียบเหมือนป่าช้า ลดเดินทางจ่ายตลาดเท่าที่จำเป็น