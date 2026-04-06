น้ำมันแพงซ้ำเติมร้านอาหารสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวหาย รายได้ดิ่ง ผู้ประกอบการตรึงราคาสู้วิกฤต

สมุทรสงคราม – ตลาดน้ำอัมพวา–แม่กลอง–ดอนหอยหลอด เงียบเหงาหนักต้นทุนพุ่ง ลูกค้าลด ร้านอาหารกำไรหด ผู้ประกอบการกัดฟันประคองกิจการ หวังเศรษฐกิจฟื้น
วันนี้( 6 เม.ย.) สถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างตลาดน้ำอัมพวา ตลาดแม่กลอง ดอนหอยหลอด และคลองโคน ที่บรรยากาศการท่องเที่ยวซบเซาอย่างเห็นได้ชัด
นายภาณุมาศ รวมสุข อายุ 61 ปี เจ้าของร้าน “ไสว อาหารทะเล” ทางเข้าดอนหอยหลอด และประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกกว่า 120 ร้าน กำลังเผชิญรายได้ลดลงต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนลดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหายไปจำนวนมาก จนยอมรับว่าสถานการณ์หนักกว่าช่วงการระบาดของโควิด-19
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนชัด หลายครอบครัวงดรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ร้านอาหารหลายแห่งมีลูกค้าน้อยลง บางวันมีเพียงไม่กี่โต๊ะ ไม่เพียงพอต่อค่าแรงและค่าเช่าสถานที่ ขณะเดียวกันต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งกลับเพิ่มสูง โดยเฉพาะอาหารทะเลซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัด เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น ต้นทุนการออกเรือของชาวประมงแม่กลองก็เพิ่มตาม ทำให้บางส่วนต้องหยุดออกเรือ ส่งผลให้ราคาอาหารทะเลทยอยปรับสูงขึ้นและกดดันกำไรของร้านอาหารอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจำนวนมากยังคงพยายามตรึงราคาอาหารไว้ เพื่อรักษาฐานลูกค้า แม้กำไรจะลดลงจนแทบไม่คุ้มทุน และหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องอาจต้องปิดกิจการ สะท้อนความเปราะบางของเศรษฐกิจฐานรากท่ามกลางต้นทุนพุ่งและกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งต้องจับตาว่าธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวจะสามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่.