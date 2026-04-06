หัวหินจับมือสวนน้ำแบล็คเมาเท่น จัด “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำสนุก” ปีที่ 7 สร้างทักษะเอาตัวรอดทางน้ำให้เด็ก

ประจวบคีรีขันธ์ – ท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ผนึก อบต.หินเหล็กไฟ – โรตารี – สวนน้ำแบล็คเมาเท่นเปิดคอร์สสอนว่ายน้ำช่วงปิดเทอม ลดสถิติเด็กจมน้ำ ตั้งเป้าให้เยาวชนว่ายน้ำเป็น เอาตัวรอดได้จริง
วันนี้( 6 เม.ย.) นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำสนุก” ซึ่งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ร่วมกับ อบต.หินเหล็กไฟ สโมสรโรตารีหัวหิน และสวนน้ำแบล็คเมาเท่น จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีผู้ปกครองและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน ที่สวนน้ำแบล็คเมาเท่น หัวหิน
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–10 เมษายน 2569 มุ่งเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำและการเอาตัวรอดในน้ำให้เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน โดยมีวิทยากรจากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและทีมงานสวนน้ำแบล็คเมาเท่นเป็นผู้ฝึกสอน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางน้ำ ลดอัตราการจมน้ำ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ กล่าวว่า โครงการนี้เน้นหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมทักษะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในยามฉุกเฉิน ซึ่งสมาคมฯ ยืนยันจะจัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ด้านนายสนิท ศรีสันต์ ผู้จัดการทั่วไปสวนน้ำแบล็คเมาเท่น เปิดเผยว่า การจมน้ำยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในประเทศไทย โดยปี 2568 มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยราว 600–700 ราย โครงการนี้จึงมุ่งสอนทักษะสำคัญ เช่น การลอยตัว การร้องขอความช่วยเหลือ การช่วยเหลือผู้จมน้ำ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมต่างยอมรับว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ช่วยให้เด็กใช้เวลาช่วงปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ และมั่นใจว่าเยาวชนจะได้รับทั้งความรู้ ความปลอดภัย และความสนุกควบคู่กันไป.