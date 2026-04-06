หนองคายค่าฝุ่นพุ่งสูง!ผู้ว่าฯประกาศทั้งจังหวัดวิกฤตหมอควันห้ามเผาในที่โล่งจนถึง30 เม.ย.นี้

หนองคาย--สภาพอากาศที่หนองคาย ค่าฝุ่นละอองพุ่งสูง PM 2.5 แตะเกือบร้อย ท้องฟ้าขมุกขมัว เตือนระวังสุขภาพ ผู้ว่าฯออกประกาศจนถึง 30 เม.ย.นี้เป็นช่วงวิกฤตหมอกควันและฝุ่นจิ๋ว และทุกหมู่บ้านห้ามเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด
วันนี้ (6 เม.ย.69) สภาพอากาศที่จังหวัดหนองคาย พบว่าตั้งแต่เช้าท้องฟ้าขมุกขมัว ขุ่นมัว ไม่แจ่มใส ปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศที่สวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย วัดค่า AQI อยู่ที่ 220 ส่วนค่า PM2.5 อยู่ที่ 94.8 ซึ่งเป็นระดับที่สูง มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ส่วนหนึ่งสาเหตุหลักยังคงมาจากเผาและการก่อสร้างในพื้นที่ที่ยังคงมีการก่อสร้างถนนและโครงการใหญ่ ๆ ในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง
ทั้งนี้จังหวัดหนองคาย โดยนายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ออกประกาศกำหนดโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 เมษายน 2569 กำหนดเป็นช่วงวิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และกำหนดให้ทุกหมู่บ้านในจังหวัดหนองคายเป็นเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพื้นที่
พร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน งดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติตามผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันที