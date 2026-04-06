สั่งสอบด่วน! คลิปฉาว ผญบ.เมาโวย-ชักปืนขู่ชาวบ้าน ว่อนโซเชียล

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งนายอำเภอลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริง ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย หากผิดจริงฟันวินัยทันที
วันนี้ ( 6 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปวีดีโอชายรายหนึ่งในลักษณะมีอาการมึนเมา พร้อมระบุว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยในคลิปปรากฏพฤติกรรมโวยวาย และมีการโต้เถียงกับผู้ถ่ายคลิป
นอกจากนี้ยังมีอีกคลิปในลักษณะคล้ายแอบถ่าย ซึ่งพบว่าชายคนเดียวกันกำลังนั่งสังสรรค์และมีปากเสียงรุนแรงกับเพื่อน โดยมีช่วงหนึ่งของคลิปมีเสียงระบุว่า “ชักปืนแล้ว” และช่วงท้ายเกิดเหตุชกต่อยทำร้ายร่างกายกัน
เจ้าของโพสต์ยังระบุข้อความว่า “ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมาแล้วเอาปืนขู่ชาวบ้าน ทำร้ายชาวบ้าน สมควรเป็นผู้ใหญ่บ้านไหมแบบนี้ ช่วยกันแชร์ออกไป” ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง อาทิ พฤติกรรมไม่เหมาะสม น่ากลัว และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ล่าสุด นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัด รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้มอบหมายให้นายอำเภอสังขละบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคลิป
เบื้องต้น หากตรวจสอบพบว่าชายในคลิปเป็นผู้ใหญ่บ้านจริง และมีพฤติกรรมเมาสุรา รวมถึงใช้อาวุธปืนข่มขู่ประชาชนตามที่ถูกกล่าวอ้าง จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด โดยคาดว่าการตรวจสอบจะทราบผลภายในวันนี้ ทั้งนี้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน