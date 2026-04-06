ดรามาซ้ำกลางงานศพ! "อ.เฉลิมชัย" ด่ากราดถูกกล่าวหาพาลูกศิษย์ซิ่งจยย.บิ๊กไบค์ไปตาย

เชียงราย - ดรามาซ้ำกลางงานศพ “อ.เฉลิมชัย” ทนไม่ไหว โพสต์คลิปด่าลั่น..สื่อโซเชียลฯบางรายบางสำนัก มโนไม่พอมั่วหนัก กล่าวหาพาลูกศิษย์ซิ่ง จยย.บิ๊กไบค์ จนเกิดอุบัติเหตุแหกโค้งดับ เหมือนพาคนไปตาย ย้ำ “เอ็มเมืองพาน” เป็นคนสนิท-เลขาส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับวัดรองขุ่น
วันนี้ (6 เม.ย.) เพจ "ตามติด ชีวิต อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์" ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ได้ออกมาเผยแพร่คลิปอาจารย์เฉลิมชัยออกมากล่าวถึงกรณีมีสื่อโซเชียลมีเดียบางรายกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จนทำให้บางคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ในคลิปขึ้นข้อความประกอบว่า "ไอ้เ..ร ด่าอะไรกู ไอ้ฉิบ..าย" ขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่า..เดิมตนคิดว่าจะให้การจัดพิธีศพของนายนรินทร ทามาส หรือเอ็มเมืองพาน อายุ 49 ปี ลูกศิษย์คนสนิทและเลขาติดตามแล้วเสร็จไปในวันที่ 6 เม.ย.นี้เสียก่อน แต่ทนไม่ได้เพราะมีการกล่าวหาว่าตนพาคนไปตาย
"ไอ้..า มากล่าวหากูว่าพาคนไปตายจึงเลิกขี่มอเตอร์ไซค์ ไอ้เ...ร คนด่ากันทั้งเมือง มาด่าอะไรกู ไอ้เ..รเอ้ย ข่าวมึงก็มั่วฉิบ.าย เขียนแม่งส่งเดชเอายอดไลค์มึงอย่างเดียว ความจริงมึงไม่รู้เลยว่ากูอยู่ญี่ปุ่นเดินทางกลับมาไอ้..า ไอ้เอ็มแ..งตายในวันที่กูเดินทางกลับมา มันขี่รถของมัน ไปเที่ยวของมันเอง มันเกี่ยวอะไรกับกู " อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวอย่างดุเดือด
อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวอีกว่าที่มากล่าวหาว่าตนจะเลิกขับจักรยานยนต์นั้นยืนยันว่าตนไม่เลิก ยังจะขี่อยู่และให้ดูชุดที่ตนสวมใส่อยู่ แต่กรณีรถคันใหญ่ที่ตนเคยไปขี่กับนายนรินทรนั้น ตนเอาไปเก็บไว้และเลิก เพราะ ซี.ซี.รถมันสูง ปัจจุบันตนหันมาขี่รถ ซี.ซี.ต่ำแทนเท่านั้น ข่าวของมึงจึงผิดหมดเลย ไอ้เอ็มก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดร่องขุ่นเลยด้วย เพียงแต่เขาเคยอยู่เคียงข้างตนมาได้เมื่อประมาณ 10 กว่าปีก่อนเท่านั้น ส่วนคนที่เป็นลูกศิษย์ของตนและทำงานภายในวัดเขาไม่ได้มาขี่ด้วย..เข้าใจหรือเปล่า
"ไอ้เอ็มเป็นเลขากูส่วนตัว แต่ยังมีเลขาใหญ่ของกูที่เป็นผู้จัดการวัดร่องขุ่นอีกคนชื่อไอ้แมน นั่นคือคนที่คุมวัดทั้งหมด ไอ้เอ็มไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัด แค่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันและกูรักมันเท่านั้นเอง ท่องเที่ยวด้วยกัน" อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวและว่าขอให้เสนอข่าวสารให้ถูกต้องด้วยโดยเฉพาะปัจจุบันตนยังอยู่ในพิธีงานศพของนายนรินทรและกำลังเศร้าโศกเสียใจ แต่กลับทำมากเข้าๆ เล่นงานตนอย่างหนักกล่าวหาว่าตนพาคนไปตายไอ้ฉิบ..าย.
สำหรับนายนรินทรประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์หลังจากไปท่องเที่ยวที่เขื่อนแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อหัวค่ำวันที่ 3 เม.ย.2569 คาดว่ารถแหกโค้งก่อนเข้าเขตชุมชนบ้านตีนดอย ต.แม่สรวย มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาเอนกประสงค์ หลังวัดร่องขุ่น อ.เมืองเชียงราย พร้อมประกอบพิธีสวดอภิธรรมตั้งแต่คืนวันที่ 4-5 เม.ย.แล้วและในวันนี้(6 เม.ย.2569) ณ ฌาปนสถานรวมใจร่องขุ่น สันทรายน้อย อ.เมืองเชียงราย ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในวงการเพราะนายนรินทรถือเป็นคนดี มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงเป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ที่ได้รู้จักมักคุ้น.