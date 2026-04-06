อดีตนักวิจัยธรณีวิทยาฯยันไทยมีแอ่งน้ำมันยุคมีโซโซอิก จี้รัฐเร่งสำรวจก่อนเกิดสถานการณ์แย่งชิงน้ำมันในอนาคต

ฉะเชิงเทรา - อดีตนักวิจัยธรณีวิทยาโครงสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันประเทศไทยมีแอ่งตะกอนยุคมีโซโซอิกอยู่ทางตอนล่างของประเทศ จี้รัฐบาลเร่งให้ความสำคัญเรื่องการหาแหล่งพลังงานใหม่แก้ปัญหาแย่งชิงน้ำมันในระยะยาวจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง เผยแจ้ง 3 ครั้งไม่เคยได้รับความสนใจ
นายอารักษ์ แสงสมพงษ์ นักธรณีวิทยาโครงสร้างชาว จ.ฉะเชิงเทรา อดีตนักวิจัยธรณีวิทยาโครงสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเคยเป็นวิศวกรปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน กล่าวถึงกรณีที่ ตนเองได้พยายามเสนอแนะงานวิจัยในทางธรณีวิทยาโครงสร้าง ผ่านทั้งทางสื่อโซเชียลและสื่อมวลชนบางแขนงมาแล้วถึง 3 ครั้ง ถึงข้อมูลในการค้นพบโครงสร้างแอ่งตะกอนปิโตรเลียมในยุคมีโซโซอิกราว 100-200 ล้านปีในกลุ่มจังหวัดแถบโซนภาคกลางและในทะเลอ่าวไทย ที่อยู่ใต้โครงสร้างแอ่งตะกอนยุคซีโนโซอิก (40 ล้านปี) ที่กำลังมีการขุดเจาะปิโตรเลียมในปัจจุบัน
แต่สุดท้ายกลับยังไม่เคยได้รับความสนใจจากทางรัฐบาล โดยยืนยันว่า โครงสร้างแอ่งตะกอนจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่พบเป็นโครงสร้างแบบเดียวกับแหล่งที่เคยพบปิโตรเลียมขนาดใหญ่ทั่วโลก และยังเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมจากรอยแตกของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดเป็นช่องว่างจนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งแตกต่างไปจากแหล่งน้ำมันที่ขุดเจาะกันในประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ได้แหล่งปิโตรเลียมมาจากรูพรุนของหินหรือช่องว่างของตะกอนที่มีปริมาณการกักเก็บได้น้อยกว่ามาก ซึ่งรัฐบาลไม่เคยให้ความสำคัญกับการสำรวจเพื่อตามหาโครงสร้างแหล่งน้ำมันจากยุคมีโซโซอิก เพื่อใช้ในอนาคต
“ ที่ผ่านมายังไม่เคยวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล แต่ได้ออกมาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ที่ได้เคยทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันและยังทำงานวิจัยธรณีวิทยาโครงสร้าง ที่เป็นหัวใจของการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม และได้ค้นพบข้อมูลโครงสร้างจากรอยเลื่อนดังกล่าว แต่ขาดเพียงการเดินหน้าสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ เพื่อดึงดูดให้ภาคเอกชนที่สนใจสำรวจปิโตรเลียมเข้ามาซื้อสัมปทาน และทำการสำรวจปิโตรเลียม ที่จำเป็นจะต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทางฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลเท่านั้น”
นักธรณีวิทยาโครงสร้างชาว จ.ฉะเชิงเทรา ยังเผยอีกว่าภาพของประชาชนที่พากันไปต่อแถวเพื่อรอคิวเติมน้ำมันในช่วงต้นของวิกฤตความมั่นใจด้านพลังงานภายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมั่นในการจัดการทางด้านพลังงาน ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องสำรวจปิโตรเลียมให้ครบทุกโครงสร้างเพื่อให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีปิโตรเลียมได้เพียงพอต่อการใช้งานภายในประเทศ เป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประชาชน ได้เกิดความเชื่อมั่นว่าเรายังมีแหล่งพลังงานที่เพียงพอ
และยังเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งชิงพลังงานเช่นในปัจจุบัน ที่อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้มีต้นทุนในการพัฒนาประเทศได้มาก อย่างน้อยก็อีกประมาณ 20 ปี
ทั้งนี้แอ่งตะกอนที่คาดว่าจะเป็นแอ่งตะกอนยุคมีโซโซอิก อยู่ทางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณใต้แอ่งสิริกิติ์ จ.กำแพงเพชร รวมถึงใน จ.พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และลพบุรี ที่ได้มีการสำรวจเจาะพบน้ำมันจากยุคมีโซโซอิกจากใต้แอ่งซีโนโซอิกมาแล้ว แต่ยังไม่มีการตามต่อในปัจจุบัน