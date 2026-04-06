(คลิป)ขนส่งรถบรรทุกโวยดีเซลแพงต้องหยุดวิ่งและเลิกกิจการ จี้รัฐเร่งช่วยเหลือ

อุบลราชธานี-ภาคการขนสินค้ารถบรรทุกออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรีบเข้ามาแก้ไขช่วยเหลือภาคการขนส่ง ก่อนกิจการล่มสลาย ตอนนี้บางบริษัทต้องหยุดวิ่งรับส่งสินค้า บางบริษัทต้องเลิกกิจการ เพราะราคาน้ำมันไม่นิ่ง ทำให้รายได้ไม่แน่นอนและขาดทุน มีเงินไม่พอจ่ายค่างวดรถและจ่ายให้ลูกน้อง
นายพีระพล บุญชิณวงศ์ อายุ 60 ปี อดีตนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน และที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรถบรรทุกที่เป็นภาคการขนส่งได้รับผลกระทบจากภาวะราคาน้ำมันดีเซลที่ขึ้นไม่หยุด ทำให้หลายบริษัทแบกภาระไม่ไหว ต้องหยุดวิ่งรับส่งสินค้าและบางรายต้องเลิกกิจการ เพราะมีภาระจ่ายค่างวดรถและต้องมาจ่ายค่าลูกน้อง ทำให้ขาดทุนเงินไม่พอบริหารจัดการ ต้องปล่อยให้ไฟแนนซ์ยึดรถไป เพราะน้ำมันคือต้นทุนหลักของการขนส่ง
จึงต้องการให้รัฐบาลมาช่วยเหลือภาคการขนส่งให้อยู่ได้ เพื่อประคองสินค้าทุกชนิดไม่ให้ขึ้นราคา ทำให้เข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง สินค้าจะปรับขึ้นราคา โดยรัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ ก็ทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน
ซึ่งตนที่มีรถบรรทุกรับส่งสินค้าอยู่ราว 30 กว่าคัน ขณะนี้ ต้องวิ่งให้น้อยเที่ยวลง เพื่อลดการขาดทุน เพราะค่าขนส่งวันนี้ ตกลงรับสินค้ามาในราคานี้ แต่ระหว่างวิ่งรถรับส่งในวันถัดไปราคาน้ำมันก็ขึ้นมาอีก ทำให้ขาดทุน เพราะการวิ่งรถรับส่งแต่ละเที่ยวต้องใช้เวลารับส่ง5-6 วัน
จึงต้องการให้ภาครัฐมีกองทุนมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ ถ้าหากรัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือออกมาตามที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเรียกร้อง จะมีการหารือกับเครือข่ายรถบรรทุกทั่วประเทศเพื่อกดดันรัฐบาลต่อไป