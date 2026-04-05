(คลิป)อุกอาจ! ยิงกันสนั่นกลางเกณฑ์ทหารหน้าที่ว่าการ อ.ขุขันธ์ หนุ่มวัย 21 ดับ 1 เจ็บ 1 กระสุนทะลุรถชาวบ้านพรุน

ศรีสะเกษ - อุกอาจมาก! ยิงกันสนั่นกลางวงเกณฑ์ทหาร หน้าที่ว่าการ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ดับ 1 ราย เป็นหนุ่มวัย 21 ปี รอเข้าจับใบแดงใบดำ ถูกยิงใต้ราวนมซ้าย และบาดอีกเจ็บ 1 ราย พบกระสุนปืนทะลุรถชาวบ้านพรุน ตำรวจเร่งล่ามือยิง คาดร่วมกันก่อเหตุ 2 ราย
วันนี้ (5 เม.ย. 69) เมื่อเวลา 16.30 น. พ.ต.ต.ประพาษ เยินสูงเนิน สารวัตร (สอบสวน) สถานีตรวจภูธรขุขันธ์ ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงที่หน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ มีคนบาดเจ็บ 2 ราย จึงรีบออกไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยกู้ภัย พอไปถึงที่เกิดเหตุ คนบาดเจ็บเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลขุขันธ์ไปก่อนแล้ว ทราบชื่อคนเจ็บคือ นายนวกร คำผง อายุ 21 ปี ชื่อเล่น น้องฟิล์ม ถูกยิงที่ใต้ราวนมข้างซ้าย และ นายพิพัฒน์ พงษ์สุวรรณ อายุ 15 ปี ชื่อเล่น น้องกีตาร์ ถูกยิงที่ส้นเท้าด้านซ้าย
นอกจากนี้ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ 2 คัน คือ รถยนต์กระบะ แบบแค็บ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน ผพ 3528 ขอนแก่น สภาพมีร่องรอยถูกยิงตรงล้อแม็ก และรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน 7กส 4743 กรุงเทพมหานคร สภาพกระจกด้านหน้ามีรอยกระสุน 2 จุด และด้านข้างมีรอยกระสุนอีก 1 จุด ขณะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลขุขันธ์ พบว่าล่าสุด นายนวกร คำผง ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วน นายพิพัฒน์ พงษ์สุวรรณ อาการปลอดภัยแล้ว
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีมาศ อายุ 32 ปี เจ้าของรถยนต์ที่ถูกยิง เปิดเผยว่า ขณะอยู่ที่จุดเกณฑ์ทหาร ได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนดังขึ้นประมาณ 3 นัด ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีกระสุนปืนลูกหลงมาโดนรถยนต์ของตนเอง กระทั่งมีน้องๆ ส่งภาพมาให้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นในที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ โดยในวันนี้ตนได้พาหลานมาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนยังอยู่ในอาการตกใจ และแทบพูดไม่ออก อีกทั้งตนไม่มีคู่อริ และไม่ทราบสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
ด้าน นายพีรพงษ์ สว่างภพ อายุ 37 ปี ญาติของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า “ฟิล์ม” น้องชายเป็นคนอัธยาศัยดี ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร และเพิ่งขับขี่มอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพฯ กับแฟนสาวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร) โดยก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ประกาศเรียกผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารให้เข้าไปด้านใน ไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 3 นัด เมื่อเสียงสงบลงจึงทราบว่าน้องชายของตน ซึ่งกำลังรอจับใบดำ-ใบแดง ถูกยิงเข้าที่บริเวณใต้ราวนมด้านซ้าย ก่อนจะเสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการกระทำที่อุกอาจอย่างยิ่ง จึงขอวอนให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บรวบรวมหลักฐานในพื้นที่ ก่อนจะได้สอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์ และติดตามผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้มีประมาณ 2 ราย ซึ่งจะได้เร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป