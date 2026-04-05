นายก อบจ.กาญจน์ แจงไม่งดเก็บภาษีหัวจ่าย ชี้เติมน้ำมัน 1,000 บาท ลดไม่ถึง 1 บาท

กาญจนบุรี - ราคาน้ำมันพุ่งกระทบประชาชนทั่วประเทศ หลายจังหวัดงดจัดเก็บภาษีช่วยลดภาระประชาชน กาญจนบุรีแจงชัด มูลค่าลดน้อยเกินไป ไม่คุ้มมาตรการ
วันนี้ (5 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำมันดีเซลและภาคเกษตรกรรม ขณะเดียวกันหลายจังหวัดได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการงดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นจากสถานีบริการน้ำมัน
ก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศงดเว้นการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นจากสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อัตรา 4.54 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศงดจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อบรรเทาภาระประชาชน
ล่าสุด นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ หรือ “หมอหวัด” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงเหตุผลที่ อบจ.กาญจนบุรี ไม่งดการจัดเก็บภาษีหัวจ่าย โดยระบุว่า มูลค่าการลดภาษีดังกล่าวมีน้อยมาก เพียง 4 สตางค์ต่อลิตร
ซึ่งหากเติมน้ำมัน 1,000 บาท จะลดค่าใช้จ่ายได้เพียงประมาณ 0.8 บาท หรือไม่ถึง 1 บาท พร้อมกล่าวขออภัยประชาชนชาวกาญจนบุรีต่อการตัดสินใจดังกล่าว.