ลางบอกเหตุสลด! ยาย–หลาน ม.1 ฝันมาบอกลา ก่อนแท็กซี่ตีนผีพุ่งชนดับคาไฟแดงสระบุรี

สระบุรี - ชนสนั่นกลางสี่แยกหนองม่วง! ยาย–หลาน เสียชีวิต 2 ราย ครอบครัวเผยฝันแปลกก่อนเกิดเหตุ วอนคู่กรณีรับผิดชอบความสูญเสีย
วันนี้( 5 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุสลดบริเวณสี่แยกไฟแดงหนองม่วง ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปกล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์รถยนต์เก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย เป็นหญิงทั้งคู่
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบคราบเลือดและสิ่งของอุปกรณ์ขายของ เช่น กาต้มน้ำ และแป้งที่เตรียมไว้จำนวนมาก กระจัดกระจายอยู่บริเวณเกาะกลางถนนฝั่งขาไปพุแค–หน้าพระลาน ขณะที่รถแท็กซี่มีสภาพด้านหน้าพังเสียหาย กระจกแตก มีคราบเลือดและเส้นผมติดอยู่ ส่วนรถพ่วงข้างพังยับเยิน
พ.ต.ต.วีรพันธ์ ชื่นชม สารวัตรเวรสอบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดและคลิปจากพลเมืองดี รวมถึงตรวจร่างกายคนขับรถแท็กซี่ และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
ด้านนายวรพล กลมเกลียว อาสาสมัครกู้ภัยสว่างสระบุรี เล่าว่า ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 05.30 น. เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถแท็กซี่ชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอย่างรุนแรง ไม่พบรอยเบรก และมีเศษซากข้าวของกระจายทั่วถนน โดยผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังคือ นางพัชรี แจ่มจำรัส อายุ 53 ปี และเด็กหญิงณัฐธยา อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งเป็นยายกับหลาน กำลังเดินทางไปขายน้ำเต้าหู้และปาท่องโก๋ในช่วงเช้ามืด
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านพักในพื้นที่ ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดย น.ส.ทิมาภรณ์ เพชรรุ่งศักดิ์ อายุ 31 ปี ลูกสาวผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีลางบอกเหตุ เมื่อพี่สาวฝันเห็นน้องสาวมาบอกลา “แม่ หนูไปแล้วนะ” และคืนต่อมาฝันเห็นทั้งยายและหลานมาบอกลาอีกครั้ง แต่ไม่ได้เอะใจ กระทั่งเกิดเหตุเศร้าสลด
ด้านนายปราโมทย์ แจ่มจำรัส อายุ 58 ปี สามีผู้เสียชีวิต ระบุว่า ภรรยาต้องออกไปขายของช่วยหารายได้เลี้ยงครอบครัวและดูแลลูกหลาน ขณะที่ครอบครัวยอมรับว่าฝั่งผู้เสียชีวิตอาจมีความประมาทที่ขับฝ่าสัญญาณไฟ แต่ระบุว่ารถแท็กซี่ก็พุ่งมาด้วยความเร็วสูงและฝ่าไฟแดงเช่นกัน ทั้งที่รถคันอื่นจอดรอสัญญาณแล้ว พร้อมเรียกร้องให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบต่อความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว.