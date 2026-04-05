(คลิป)น้ำมันแพงเป็นเหตุ! เจ้าของปั๊มในโคราชประกาศตามล่าเก๋งเติมเต็มถังซิ่งหนีไม่จ่ายเงิน วอนใครพบเห็นช่วยแจ้ง ตร.

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - น้ำมันแพงเป็นเหตุ เก๋งเติมเต็มถังไม่จ่ายเงินขับรถเผ่นหนี พนักงานวิ่งไล่ตามไม่ทัน เจ้าของปั๊มประกาศตามล่าตัว พร้อมแจ้งความตำรวจไว้ที่ สภ.สีดา โคราช วอนชาวโซเชียลฯใครพบเห็นช่วยแจ้ง ตร.ด้วย
วันนี้ (5 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี “มุ่งเจริญการพิมพ์ มุ่งเจริญการพิมพ์” ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์รถยนต์เก๋งได้เข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมาแล้วขับหนีไม่จ่ายเงินค่าน้ำมัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.50 น. ได้มีรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ทะเบียน กบ 7160 ชลบุรี เข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่บ้านหนองตะโมน ต.สามเมือง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา หลังจากรถเก๋งดังกล่าวขับรถมาจอดที่บริเวณหัวจ่ายน้ำมัน พนักงานในปั๊มก็เดินมาเติมน้ำมันให้รถเก๋งคันดังกล่าว ซึ่งภายหลังจากเติมน้ำมันเสร็จกลับกลายเป็นว่ารถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับออกจากปั๊มไปเลยโดยไม่จ่ายเงินค่าน้ำมัน จนทำให้พนักงานที่เติมน้ำมันต้องวิ่งตามรถเก๋งคันดังกล่าวแต่ก็ไม่ทันแล้ว
นอกจากคลิปวิดีโอแล้วเจ้าของโพสต์ยังได้ระบุข้อความอีกด้วยว่า “เตือนภัย เหตุเกิดที่ปั๊มบางจาก หนองตะโมน ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสภาวะวิกฤตน้ำมันแพงจึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ เติมเสร็จไม่ยอมจ่ายชักดาบหนีไปเลย ใครพบรถคันดังกล่าวแจ้ง สภ.สีดา ได้เลยนะครับ รถเก๋ง honda ทะเบียน กบ 7160 ชลบุรี เหตุเกิดวันที่ 4 เมษายน เวลา 15.51 น.”