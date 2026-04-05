สุดรันทด! สองตายายนั่งรถโดยสารมาจากบ้านลพบุรี โทร.หาลูกสาวไม่ยอมมารับต้องนอนเคว้งอยู่ บขส.อุดรฯ

อุดรธานี - น้ำตาท่วม บขส.! สองตายายหิ้วสัมภาระนั่งรถโดยสารมาจากลพบุรี หวังพักอาศัยอยู่กับลูกสาวที่ทำงานในเมืองอุดร แต่ใจแทบสลายโทร.ไปให้มารับกลับบอกว่าหอพักแคบ เจ้าของหอไม่ให้คนนอกเข้าแล้วตัดสายทิ้งไปปิดเครื่อง จนท.บขส.เห็นแล้วสงสารหาเสื่อหาหมอนให้นอนแล้วแจ้งตำรวจช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (5 เม.ย.) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จ.อุดรธานี รับแจ้งเหตุสุดรันทด พบสองตายายลักษณะพิการนั่งจับเจ่าเฝ้ากองสัมภาระพะรุงพะรังบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่) อ.เมือง จ.อุดรธานี คล้ายถูกนำมาทิ้งไว้ จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจรุดเข้าตรวจสอบทันที
ในที่เกิดเหตุพบ นางมะลิวัลย์ แก้วแสน วัย 65 ปี และ นายทวีป ไกยราช วัย 67 ปี สองสามีภรรยาหน้าตาหม่นหมอง ทั้งคู่เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า เดินทางไกลมาจาก จ.ลพบุรี ด้วยรถโดยสารหวังจะมาขออาศัยอยู่กับลูกสาวที่มาทำงานอยู่ในตัวเมืองอุดรธานี โดยเดินทางมาถึงตั้งแต่มืดค่ำวานนี้ พอถึง บขส.ก็รีบโทร.หาลูกสาวตามเบอร์ที่เขาให้ไว้ แต่คำตอบที่ได้มันฟังแล้วจุกอก ลูกบอกว่าหอพักที่อยู่มันแคบมาก เจ้าของหอไม่ให้คนนอกเข้าพัก แล้วเขาก็ตัดสายทิ้งไป หลังจากนั้นจะโทร.อีกกี่ครั้งก็ติดต่อไม่ได้เลย
ด้านคุณนก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บขส.ผู้ยื่นมือเข้าช่วยคนแรก เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เห็นตายายลงรถทัวร์สายชุมแพมาตั้งแต่ช่วง 2 ทุ่มคืนก่อน เห็นนั่งรอนานผิดปกติจึงเข้าไปสอบถาม เมื่อรู้ว่าลูกยังไม่มารับ พี่นกจึงตัดสินใจปูเสื่อ หาหมอนมาให้ และเปิดพัดลมคลายร้อนให้ตายายได้เอนหลังพักผ่อนชั่วคราว เห็นสภาพแล้วบอกตรงๆ ว่าหดหู่ใจมาก คนเป็นพ่อเป็นแม่หอบของมาหาลูกขนาดนี้ แต่กลับต้องมานอนรอริมทาง
มีรายงานว่า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 จะรับตัวสองตายายเพื่อไปส่งยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ (พมจ.) เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปนั้น นายทวีป ผู้เป็นพ่อ ยังได้ฝากคำพูดสุดท้ายถึงลูกสาวที่ติดต่อไม่ได้ว่า “ไม่เป็นไร... ขอให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญนะ”