สลด! พ.อ.(พิเศษ) ขับเก๋งไปทำบุญ เสียหลักพุ่งตกคลองชลประทาน ดับคารถ

กาญจนบุรี พลเมืองดีโดดช่วยสุดชีวิตแต่ไม่ทัน รถถูกกระแสน้ำพัดไกล 2 กม. ก่อนจม พบผู้เสียชีวิตติดภายใน ญาติเศร้า คาดอาจวูบจากโรคประจำตัว
วันนี้ (5 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนราวกั้น ก่อนตกลงไปในคลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณฝั่งตรงข้ามสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสัน สีบรอนซ์เทา ถูกกระแสน้ำพัดลอยออกจากจุดตกไปไกล โดยมีพลเมืองดีคือ นายเลอศักดิ์ บัวแก้ว อายุ 28 ปี กระโดดลงน้ำเพื่อช่วยเหลือ ใช้กำปั้นทุบกระจกหวังช่วยผู้ขับขี่ แต่ไม่สามารถช่วยได้ เนื่องจากรถถูกกระแสน้ำพัดออกไปประมาณ 500 เมตร ก่อนค่อยๆ จมลง เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่มือขวาจากเศษกระจก ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
นางสาวชลธิชา วงษ์อุตสาห์ นายอำเภอท่าม่วง ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง พร้อมสมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าม่วง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมประสานสำนักงานชลประทานที่ 13 ปิดประตูน้ำเพื่อลดระดับน้ำ อำนวยความสะดวกในการค้นหา
เจ้าหน้าที่ประดาน้ำมูลนิธิขุนรัตนาวุธ เร่งค้นหาใต้น้ำหลายรอบ กระทั่งเวลา 10.00 น. หลังระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง จึงพบรถยนต์จมอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร ใต้น้ำลึกประมาณ 7 เมตร ก่อนดำน้ำนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ พ.อ.(พิเศษ) สรชาติ ดำเกลี้ยง อายุ 56 ปี ชาวตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยสภาพรถด้านหน้าพังยับ กระจกแตก คาดว่าพุ่งชนราวกั้นอย่างแรงก่อนพลิกคว่ำตกลงคลอง
จากการสอบถามญาติทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นนายทหารสังกัดกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกจากบ้านเพียงลำพัง เพื่อไปทำบุญที่วัดในพื้นที่อำเภอพนมทวน ระหว่างทางลูกสาวพยายามโทรแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ กระทั่งเห็นคลิปเหตุการณ์ในโซเชียล จึงเริ่มเอะใจและรีบเดินทางมาตรวจสอบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า ผู้เสียชีวิตอาจเกิดอาการวูบ เนื่องจากมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์ และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป