xs
xsm
sm
md
lg

รวบทันควัน! มือมีดโหดแทงคอหนุ่ม 22 ดับคาร้านน้ำผลไม้ อ้างแค้นคำพูดไม่เพราะ ผกก.วังน้อยสอบเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจ สภ.วังน้อย ปิดคดีรวดเดียวภายใน 3 ชั่วโมง ตามรวบคนร้ายใช้มีดแทงคอหนุ่มวัย 22 ปี เสียชีวิตคาร้านน้ำผลไม้ริมถนนโรจนะ สารภาพรู้จักผู้ตาย อ้างปมขัดแย้งจากคำพูดไม่เหมาะสม ผสมปัญหาชีวิตรุมเร้า

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 5 เมษายน 2569 คนร้ายใช้อาวุธมีดก่อเหตุแทงคอ นายวีรวัฒน์ อินทรโชติ อายุ 22 ปี ขณะนอนหลับอยู่ภายในร้านขายน้ำผลไม้ริมถนนโรจนะ ในพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.วังน้อย ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกลักษณะคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจน เป็นชายสวมเสื้อผ้าสีดำ ขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุแล้วหลบหนีไป

ความคืบหน้าล่าสุด ใช้เวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จ ทราบชื่อคือ นายศิรครุป หรือ “ฟารุก” อายุ 30 ปี จับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ อาวุธมีด และเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ โดยพบว่าผู้ต้องหาพยายามล้างมีดและซักเสื้อผ้าเพื่อทำลายหลักฐาน แต่ไม่รอดถูกจับกุมในที่สุด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุ ก่อนควบคุมตัวกลับมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมที่ สภ.วังน้อย

พ.ต.อ.สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังน้อย ลงสอบปากคำด้วยตนเอง เปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งรัดสืบสวน ตรวจสอบพยานและข้อมูลบุคคลในพื้นที่ จนสามารถระบุตัวและติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมง พร้อมอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุ

จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า รู้จักกับผู้เสียชีวิต และเคยมีปากเสียงกันมาก่อน เนื่องจากไม่พอใจคำพูดของผู้ตาย ประกอบกับมีปัญหาชีวิต ทั้งเรื่องเลิกรากับภรรยาและปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความเครียด ก่อนตัดสินใจก่อเหตุ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมแจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป








รวบทันควัน! มือมีดโหดแทงคอหนุ่ม 22 ดับคาร้านน้ำผลไม้ อ้างแค้นคำพูดไม่เพราะ ผกก.วังน้อยสอบเอง
