หัวหิน ปรับเกมสู้วิกฤตน้ำมันแพง! สงกรานต์จองพุ่ง 80% นักท่องเที่ยวใช้สูตร “Safe Cost” ลดค่าใช้จ่าย

ประจวบคีรีขันธ์ – ชีพจรท่องเที่ยว หัวหิน ยังเดินหน้าแม้เผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันพุ่งสูง โดยเฉพาะกลุ่มเบนซินและดีเซลที่ทะลุลิตรละ 50 บาท พบอัตราการเข้าพักช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน แตะระดับ 70% ขณะที่ยอดจองล่วงหน้าช่วงเทศกาล สงกรานต์ สดใส คาดห้องพักเต็มในช่วงวันที่ 11-14 เมษายนนี้
จากสภาวะสงครามตะวันออกลาง ส่งผมให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดย “เน้นประหยัด” มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “Safe Cost” ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก โดยเฉพาะบริการอาหารเช้า ซึ่งถูกลดความนิยมลงอย่างมาก โดยนางสาวสุดารักษ์ โกมลกิติสกุล กรรมการผู้จัดการโรงแรมมิลาโน่ หัวหิน เปิดเผยว่า ลูกค้ากว่า 90% เลือกไม่รับอาหารเช้า เพื่อลดค่าใช้จ่าย ขณะที่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อน เข้าพักแล้วกว่า 70% และยอดจองช่วงสงกรานต์ขณะนี้พุ่งถึง 80% สะท้อนว่าหัวหินยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม
ขณะที่ นางสาวธนิดา เรืองยศ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมยูอาร์ เดอะ ไพรเวท หัวหิน ที่ระบุว่า “ระยะทางใกล้กรุงเทพฯ เพียงราว 200 กิโลเมตร” ยังคงเป็นจุดแข็งสำคัญ ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทาง แม้จะต้องลดงบประมาณด้านอื่นลง โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวชาวไทย และยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนเข้าพักต่อเนื่อง คาดว่าสัปดาห์ก่อนสงกรานต์ อัตราการจองจะเพิ่มแตะ 80% จากจำนวนห้องพัก 140 ห้อง
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการบางแห่งปรับกลยุทธ์กระตุ้นตลาด เช่น โรงแรมเวอร์โซ หัวหิน ออกโปรโมชันคืนค่าน้ำมันสูงสุด 500 บาทต่อห้อง สำหรับลูกค้าที่จองตรงกับโรงแรม เพียงนำใบเสร็จค่าน้ำมันมาแสดงในช่วงเดือนเมษายน
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่พุ่งเกิน 40-50 บาทต่อลิตร เริ่มส่งผลต่อ “จิตวิทยาการเดินทาง” ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานที่มีแผนเดินทางไกลกลับภูมิลำเนา อย่างนายพุทธชาด สังข์เทวฤทธิ์ ที่ยอมรับว่าอาจต้องยกเลิกทริปกลับบ้านที่ชุมพร เนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหว
ทั้งนี้ ภาพรวมสะท้อนว่า แม้แรงกดดันจากราคาพลังงานจะกระทบกำลังซื้อ แต่ หัวหิน ยังสามารถปรับตัวและรักษาความคึกคักของการท่องเที่ยวไว้ได้ ผ่านการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง