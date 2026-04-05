อดีต สส.ภูมิใจไทยเขต1ขอนแก่นใช้ปืนปลิดชีพตัวเอง เมียไม่ติดใจเชื่อเครียดป่วยมะเร็งตับ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สลด!พบศพ นายฐิตินันท์ แสงนาค” อดีต สส.ภูมิใจไทย และ อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่ใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตบริเวณบึงแก่นนคร ขณะที่ภรรยาเผยไม่ติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิต เชื่อว่านายฐิตินันท์ คงเครียดจัดจากอาการป่วยโรคมะเร็งตับเลยตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง
มีรายงานแจ้งว่า วันนี้(5เม.ย.) เวลาประมาณ 06.00 น. พนักงานวิทยุ สภ.เมืองขอนแก่น รับแจ้งจากศูนย์วิทยุแก่นนครว่า มีเหตุชายใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตบริเวณลานไหริมบึงแก่นนคร เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจึงรุดเข้าตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฃ
ในที่เกิดเหตุบริเวณลานไหริมบึงแก่นนคร พบชายสูงอายุรายหนึ่งนอนเสียชีวิต สภาพศพมีบาดแผลบริเวณศีรษะ โดยในมือขวาพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Sig Sauer รุ่น P365 เจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวรเข้าร่วมชันสูตรเบื้องต้น
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมา คือ นายฐิตินันท์ แสงนาค อายุ 65 ปี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดขอนแก่น โดยเคยได้รับเลือกตั้งในนามพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปี 2562 ก่อนย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย และลงแข่งขันเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2566 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
ขณะที่ น.ส.ภูษณิศา พรนาภัสสกุล ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ผู้เสียชีวิตมีปัญหาด้านสุขภาพ ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีภาวะความเครียดสะสม ทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น จะรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียด ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป