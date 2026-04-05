สลดรับอรุณ ! รถไฟขยี้ร่าง 2 สาวขี่ จยย.ฝ่าไม้กั้นดับคารางใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สลดรับอรุณ ! รถไฟขยี้ร่าง 2 สาวขี่ จยย.ฝ่าไม้กั้นทางบริเวณทางรถไฟซุ้มห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดับคารางสภาพร่างแหลก
เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ ( 5 เม.ย.) พ.ต.ต.สุพรรณ โสภี สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน ได้รับแจ้งเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิตบริเวณทางรถไฟซุ้มห้วยใหญ่ กม.164/701 ต.นาจอมเทียน อ.เภอบางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า จีออโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียนระยอง สภาพพังเสียหายตกอยู่ข้างทาง ส่วนบริเวณรางรถไฟมีร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อคือ น.ส.ชินดา สุวรรณนาลัด อายุ 17 ปี สัญชาติลาว สภาพถูกรถไฟชนอย่างรุนแรงจนเจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บชิ้นส่วนที่แหลกเหลวอย่างระมัดระวัง
ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตรพบรถไฟบรรทุกน้ำมันดิบ ขบวนที่ 4504 จอดอยู่ในสภาพหัวจักร มีชิ้นส่วนร่างผู้เสียชีวิตอีกรายติดอยู่
จากการสอบสวน นายฉัตรชัย วงษ์สงวนสอดศรี อายุ 39 ปี คนขับรถไฟ ทราบว่า ขณะรถไฟวิ่งผ่านจุดดังกล่าวได้เห็นสิ่งของคล้ายวัตถุอยู่บนราง แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนกระทั่งรถไฟจะแล่นผ่านจึงเห็นร่างแต่เบรคไม่ทัน
ขณะที่ผู้ดูแลจุดกั้นทางรถไฟ เผยว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่าขณะรถไฟกำลังจะแล่นผ่านและไม้กั้นทางได้ปิดลงแล้ว ได้มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตวิ่งพุ่งชนไม้กั้นทาง ทำให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายกระเด็นตกลงบนราง จนถูกรถไฟชนเสียชีวิตทั้งสองราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐา และมอบหมายให้กู้ภัยฯ นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตร พร้อมจะประสานญาติเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป