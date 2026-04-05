ศูนย์ข่าวศรีราชา-จีนบี้จีน! ซิ่งอัลพาร์ดไล่ชนกันจนเสียหลักพุ่งชนตอหม้อใต้สะพานต่างระดับมอเตอร์เวย์บางละมุง จ.ชลบุรี คันหนึ่งไฟลุกชาวบ้านต้องหาน้ำช่วยดับ ส่วนอีกคันมีผู้บาดเจ็บ ตำรวจนำตัวสอบสวนละเอียดหลังปิดปากเงียบ-ปฏิเสธเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
เมื่อเวลา 22.50 น. วานนี้ ( 4 เม.ย.) ตำรวจสภ.หนองปรือ ได้รับแจ้งรถยนต์หรูชนกันบริเวณถนนเลียบทางรถไฟใต้สะพานต่างระดับมอเตอร์เวย์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังรับแจ้งได้ประสานกำลังอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเกาะกลางใต้สะพาน โดยมีรถยนต์หรูยี่ห้อโตโยต้า อัลพาร์ด สีดำ หมายเลขทะเบียน กษ 288 กรุงเทพมหานคร เสียหลักพุ่งชนตอหม้อ ด้านหน้าพังยับเยินจนเกิดประกายไฟและมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมา สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านที่ยืนมุงดูเหตุการณ์จนต้องรีบหาน้ำมาช่วยกันดับไฟ
นอกจากนั้นยังพบรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด สีดำ หมายเลขทะเบียน กห 288 กรุงเทพมหานคร ที่จอดอยู่ใกล้กันสภาพล้อหน้าปีนขึ้นฟุตบาทพังเสียหายยับเยินเช่นกัน
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ทั้งสองคันเป็นชายชาวจีน และมีหญิงชาวจีนได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย ทั้งหมดไม่ยอมเปิดเผยชื่อกับผู้สื่อข่าว และไม่ยอมเดินทางไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลโดยให้เพียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงเชิญตัวชาวจีนทั้ง 3 รายไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.หนองปรือ เพื่อสอบสวนอย่างละเอียดหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ได้เห็นรถยนต์ทั้งสองคันขับไล่บี้กันมาในลักษณะไล่ชนกัน โดยคันหนึ่งขับจี้ท้ายอีกคันหนึ่งอย่างกระชั้นชิดก่อนจะเสียหลักพุ่งชนตอหม้อใต้สะพาน ส่งผลให้รถทั้งสองคันได้รับความเสียหายดังกล่าว