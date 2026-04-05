โหด คนร้ายแทงคอหนุ่มวัย 22 ดับคาร้านน้ำผลไม้ ริมถนนโรจนะ ตร.เร่งล่ามือมีดมีรอยสัก คาดปมส่วนตัว

พระนครศรีอยุธยา - คนร้าย ขี่จยย.ย้อนศรเข้าก่อเหตุ ขณะเหยื่อหลับ ก่อนแทงซ้ำหลายครั้งแล้วหลบหนี ตำรวจเร่งไล่ล่าแกะรอยเส้นทางหนี
เวลา 05.00 น. วันนี้( 5 เม.ย.) พ.ต.ท.เปล่ง พานแก้ว พนักงานสอบสวน สภ.วังน้อย รับแจ้งเหตุชายถูกทำร้ายเสียชีวิตภายในร้านขายน้ำผลไม้ริมถนนโรจนะ ขาเข้า หมู่ 12 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงรายงานผู้บังคับบัญชา พ.ต.อ.สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผกก.สภ.วังน้อย พร้อมชุดสืบสวน แพทย์เวรโรงพยาบาลวังน้อย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทไธศวรรย์ เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุเป็นเต็นท์ร้านขายน้ำผลไม้ พบศพชายทราบชื่อภายหลังคือ นายวีรวัฒน์ อินทรโชติ อายุ 22 ปี ชาวตำบลไผ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอนเสียชีวิตจมกองเลือด สวมเพียงกางเกงยีนสีดำ ไม่สวมเสื้อ มีบาดแผลถูกแทงบริเวณลำคอ 1 แผล และหัวไหล่ซ้าย 1 แผล
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายกฤษณะ อายุ 38 ปี เจ้าของร้าน ให้การว่า ผู้เสียชีวิตไม่ใช่ลูกจ้างประจำ แต่ถูกลูกน้องว่าจ้างให้มานอนเฝ้าร้านแทน เนื่องจากอีกคนออกไปธุระในคืนเกิดเหตุ กระทั่งเวลาประมาณ 04.30 น. มีผู้โทรแจ้งพบผู้เสียชีวิต จึงรีบมาตรวจสอบ
ขณะตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าเวลา 02.39 น. คนร้ายเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน ย้อนศรเข้ามาจอดข้างร้าน สวมเสื้อแขนยาวสีดำ กางเกงขาสั้นสีดำ รองเท้าแตะ และมีรอยสักที่ขาทั้งสองข้าง ก่อนเดินเข้ามาก่อเหตุขณะผู้เสียชีวิตกำลังหลับ ใช้อาวุธมีดแท งลำคอหลายครั้ง ขึ้นคร่อมร่างจนแน่นิ่ง ก่อนหลบหนีไปตามถนนโรจนะ มุ่งหน้าเข้าตัวเมือง
เบื้องต้น พ.ต.อ.สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผกก.สภ.วังน้อย สั่งการชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบเส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง คาดคนร้ายยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง พร้อมเชิญผู้เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเข้าสอบปากคำเพื่อเร่งคลี่คลายคดี และติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
ส่วนร่างผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ นำส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานีต่อไป.