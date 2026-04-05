ศูนย์ข่าวศรีราชา - กระบะขนแรงงานต่างด้าวซิ่งฝ่าไฟแดงแยกมอเตอร์เวย์หนองรี จ.ชลบุรี พุ่งชนรถหกล้อบรรทุกหมูจนพลิกคว่ำ ทำแรงงานดับคาที่ 2 รายอีก 7รายนอนเจ็บกระจายรอบตัวรถ
เมื่อเวลา 03 00 น.วันนี้ ( 5 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองชลบุรีได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำบริเวณแยกไฟแดงมอเตอร์เวย์ หนองรี อ.เมืองชลบุรี จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และมีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยกู้ภัยฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ไปถึงพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีดำ หมายเลขทะเบียน 1ฒผ 4578 กทม. สภาพพลิกคว่ำอยู่ในป่าหญ้าข้างทาง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นแรงงานต่างด้าว 7 รายนอนกระจายอยู่ข้างรถ นอกจากนั้นยังมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีก 2 ราย
ใกล้กันพบรถบรรทุก 6ล้อยี่ห้ออีซูซุสีขาว หมายเลขทะเบียน ปท 8351 นนทบุรี ที่บรรทุกหมูมาเต็มคันสภาพหน้ารถพังยับ โดยมี นายชยุต นาคทิพย์ อายุ 46 ปีเป็นคนขับ และบอกว่ากำลังขับรถนำหมูไปส่งที่โรงเชือดในเขตอ่าวอุดม อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี
แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นแยกสัญญาณไฟจราจรที่ฝั่งของตนเองเป็นไฟเขียว และกำลังจะเลี้ยวเข้าถนนมอเตอร์เวย์ ขณะนั้นได้มีรถกระบะสภาพเก่าที่ขับมาด้วยความเร็วสูง ซึ่งเสียหลักฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถของตนเองจนพลิกคว่ำ
ด้าน นายเรืองยศ คนขับรถกระบะเผยว่าตนเองได้ขับรถนำแรงงานต่างด้าวเดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร เพื่อจะไป จ.ตราด แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ใช้ความเร็ว เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงจึงเบรคไม่ทัน ทำให้พุ่งชนรถอีกคันที่กำลังเลี้ยวเข้าถนนมอเตอร์เวย์ จนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้สอบสวนทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป