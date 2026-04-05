สุดอาลัย! ศิลปิน-ญาติมิตรร่วมพิธีศพลูกศิษย์คนสนิท “อ.เฉลิมชัย” ล้นหลาม ก่อนฌาปนกิจพรุ่งนี้

เชียงราย - เศร้าอาลัยกันทั่ว..ทั้งศิลปิน-ญาติมิตรพร้อมใจร่วมพิธีศพ “เอ็มเมืองพาน” ลูกศิษย์คนสนิท-เลขาฯ “อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” แน่นศาลาวัดร่องขุ่น ก่อนฌาปนกิจพรุ่งนี้ (6 เม.ย.) ศิลปินดังเผยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่คุณงามความดีคงอยู่
หลังจากนายนรินทร ทามาส หรือเอ็มเมืองพาน อายุ 49 ปี ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดและเป็นเลขาฯ ผู้ติดตามอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ แล้วคาดว่าแหกโค้งบ้านตีนดอย หมู่ 8 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย หัวค่ำ 3 เม.ย. 2569 นั้น
ญาติและอาจารย์เฉลิมชัยได้นำร่าง “เอ็มเมืองพาน” ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หลังวัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พร้อมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกในเวลา 19.30 น. วันที่ 4 เม.ย.ท่ามกลางบรรดาศิลปิน บุคคลสำคัญในจังหวัด ญาติมิตร ฯลฯ เดินทางไปร่วมในพิธีด้วยความเศร้าโศกเสียใจ
ขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยได้กล่าวกับผู้ที่เดินทางไปร่วมไว้อาลัยว่า "การฌาปนกิจก็เป็นไปตามกำหนด เพราะเมื่อคนเราเสียชีวิตไปแล้วร่างก็ไม่มีค่าอะไร สิ่งที่มีค่าและหลงเหลืออยู่คือคุณงามความดีของนายนรินทรที่ทำให้พวกเราได้รู้จักและพบเจอกันในภพชาตินี้เท่านั้น ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของความตาย ซึ่งขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีด้วย"
สำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงนายนรินทร ณ ศาลาอเนกประสงค์ หลังวัดร่องขุ่นดังกล่าวจะมีขึ้นในเวลา 19.30 น. วันที่ 5 เม.ย. อีก 1 คืน จากนั้นวันที่ 6 เม.ย. 2569 ช่วงเช้า เวลาประมาณ 10.30 น. จะมีพิธีทางศาสนา และเวลา 12.00 น. เคลื่อนศพสู่ฌาปนสถานรวมใจร่องขุ่น สันทรายน้อย อ.เมืองเชียงราย
ทั้งนี้ นายนรินทรถือเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดซึ่งมักติดตามและร่วมเดินทางไปกับคณะของอาจารย์เฉลิมชัยทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งร่วมทีมขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก "นรินทร ทามาส" และแอดมินเพจ "ตามติด ชีวิต อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์" ซึ่งคอยเผยแพร่ข่าวสาร ภาพและคลิปเกี่ยวกับอาจารย์เฉลิมชัยมาโดยตลอด