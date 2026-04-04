รวบน้องเขยผู้ใหญ่บ้าน ซุกยาบ้า-ไอซ์กลางบ่อกุ้ง ยึดกว่า 1.13 ล้านเม็ด มูลค่า กว่า 35 ล้านบาท

ราชบุรี - ตำรวจราชบุรีขยายผลจับกุมหนุ่มวัย 25 ปี รับจ้างขนยาเสพติด ก่อนพาตรวจค้นกระท่อมกลางบ่อกุ้ง พบยาบ้า-ไอซ์ล็อตใหญ่ เตรียมล่าผู้ร่วมขบวนการเพิ่ม
วันนี้( 4 เม.ย.) พล.ต.ต.ปรัชญา ทองน้ำวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี สั่งการให้ พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา และ พ.ต.อ.วิธิวัฒน์ ศรีทองจ้อย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ควบคุมตัวนายศุภกรณ์ ศรีวิลัย อายุ 25 ปี ชาว ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ไปชี้จุดซุกซ่อนของกลางบริเวณกระท่อมกลางบ่อกุ้ง หมู่ 4 บ้านโพหัก อ.บางแพ เพื่อประกอบสำนวนคดี หลังจับกุมพร้อมของกลางยาบ้าและยาไอซ์ล็อตใหญ่
การจับกุมสืบเนื่องจากช่วงเย็นวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผกก.สภ.บางแพ รับแจ้งจากสายข่าวว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นเป้าหมายเฝ้าติดตาม เตรียมนำยาบ้าไปส่งลูกค้าใกล้วัดดอนสาลี จึงสั่งการให้ชุดสืบสวนวางกำลังดักซุ่ม กระทั่งสามารถจับกุมนายศุภกรณ์ได้ พร้อมยาบ้า 26,260 เม็ด จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนยา และยังมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในกระท่อมกลางบ่อกุ้ง
เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นเพิ่มเติม พบยาบ้าอีก 1,111,000 เม็ด และยาไอซ์ 2 กิโลกรัม รวมของกลางทั้งหมด ยาบ้า 1,137,260 เม็ด และยาไอซ์ 2 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 35 ล้านบาท ก่อนประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บลายนิ้วมือแฝงบนห่อยาเสพติด
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายศุภกรณ์ เคยต้องโทษคดีลักทรัพย์และคดียาเสพติดมาก่อน อีกทั้งยังเป็นน้องเขยของผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในพื้นที่ อ.บางแพ โดยตำรวจเตรียมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ และเจ้าของยาเสพติดที่นำมาพักไว้ในกระท่อมกลางบ่อกุ้ง ซึ่งติดตั้งกล้องวงจรปิดหลายจุด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเสพยาเสพติด หลังผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง และข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.