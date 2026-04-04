ปลุกพลังสตรีทฟู้ด! เปิดงาน “Chonburi Street Food Festival 2026” รวมร้านเด็ดกว่า 100 ร้าน กระตุ้นท่องเที่ยว-เศรษฐกิจคึกคัก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชลบุรี เปิดฉากมหกรรมอาหารริมทางสุดยิ่งใหญ่ “Chonburi Street Food Festival 2026” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ดึงร้านดังมากกว่า 100 ร้าน เสิร์ฟความอร่อย 3 วันเต็ม หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับสตรีทฟู้ดไทยสู่สากล
เวลา 18.30 น.วันนี้( 4 เม.ย.) นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดงาน “มหกรรมอาหารริมทาง Chonburi Street Food Festival 2026” อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายชัยพร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ซึ่งถือเป็น Soft Power สำคัญของจังหวัดชลบุรี สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม และช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยเติมเต็มสีสันให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
“งานนี้ไม่ใช่เพียงการรวมร้านอร่อยไว้ในที่เดียว แต่ยังเป็นการประกาศศักยภาพของชลบุรีในการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย และสร้างภาพจำให้ชลบุรีเป็นสวรรค์ของนักชิม” รองผู้ว่าฯ กล่าว
ด้านนางอำไพ เผยว่า งาน “Chonburi Street Food Festival 2026” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้ โดยมุ่งยกระดับอาหารริมทางให้มีมาตรฐาน สะอาด ทันสมัย และมีความน่าสนใจในระดับสากล เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มความคึกคัก ร้านอาหารสตรีทฟู้ดทั้งคาว หวาน และซีฟู้ด มากกว่า 100 ร้านค้า รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายเอาใจนักชิม และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน
ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสประสบการณ์ “กิน ช้อป ฟิน” ในงาน “Chonburi Street Food Festival 2026” ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา