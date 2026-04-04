สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยเห็นชอบงดเก็บภาษีน้ำมันลิตรละ 4.54 สตางค์ 6 เดือน ช่วยชาวบ้าน-เกษตรกร

พระนครศรีอยุธยา - สมาคม อบจ.เห็นชอบให้งดเก็บภาษีน้ำมันลิตรละ 4.54 สตางค์ต่อลิตร 6 เดือนช่วยชาวบ้าน "ซ้อสมทรง" นายก อบจ.อยุธยาเรียกประชุมสภาเตรียมเสนอผู้ว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านและผู้ประกอบการ
บ่ายวันนี้ (4 เม.ย.) นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้งดจัดภาษีน้ำมันช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ
ซึ่งเรื่องนี้นางสมทรง ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการของ อบจ.ทันทีไปเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบตามมติของ สมาคมอบจ. โดย อบจ.พระนครศรีอยุธยาได้ออกหนังสือด่วนถึงสมาชิกสภา อบจ.เปิดประชุมขอความเห็นชอบได้เร็วสุดในวันที่ 8 เม.ย.ที่จะถึงนี้ อย่างช้าก็จะไม่เกินวัน 9 เม.ย. แล้วจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบงดจัดเก็บภาษีน้ำมันในส่วนของ อบจ.ที่จัดเก็บลิตรละ 4.54 สตางค์ จะงดทันที เป็นเวลา 6 เดือน หลังผู้ว่าฯ เห็นชอบ
นางสมทรง รับว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในยามน้ำมันวิกฤตอย่างนี้ ถึงแม้ว่าภาษีน้ำมันที่ อบจ.จะงดจัดเก็บดูจะไม่มากนัก แต่ก็ยังดี ลดส่วนนี้แล้ว อีกหลายหน่วยงานก็กำลังหาทางช่วยเหลือในยามวิกฤตทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป