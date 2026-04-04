เกษตรจังหวัดระยอง นำทีมตรวจจับรถบรรทุกทุเรียนอ่อน ป้องกันออกสู่ตลาดก่อนถึงวันประกาศตัด

ระยอง - เกษตรจังหวัดระยอง นำทีมตั้งด่านตรวจจับ รถบรรทุกทุเรียนหมอนทองไม่ได้คุณภาพ ส่งล้งนอกพื้นที่ก่อนถึงวันประกาศเก็บเกี่ยว 20 เม.ย.นี้ หวั่นทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาด ทำลายวงจรตลาดดึงราคาตกต่ำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงค่ำวานนี้ ( 3 เม.ย.) น.ส.สมหมาย พลมณี เกษตรจังหวัดระยอง ได้นำเจ้าหน้าที่เกษตรชุดตรวจคุณภาพทุเรียนหมอนทอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากน้ำประแส และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อส.แกลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ชุด ชรบ.หมู่บ้าน อ.แกลง ตั้งด่านตรวจรถบรรทุกทุเรียนหมอนทองที่ตัดมาจากสวนผลไม้ของเกษตรกร ในพื้นที่ จ.จั ระยอง ที่บริเวณริมถนนสุขุมวิท ขาออก อ.แกลง มุ่งหน้า อ.นายาอาม จ.จันทบุรี
โดยได้ทำการตรวจรถบรรทุกทุเรียนหมอนทองต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นทุเรียนอ่อน ที่กำลังจะนำไปส่งล้งรับซื้อใน จ.จันทบุรี จำนวน 10 คันและได้สุ่มหยิบลูกทุเรียนเพื่อตรวจหาเปอร์เซ็นต์แป้ง พบส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งได้มาตรฐาน 32 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังเกษตรจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าทำการสุ่มตรวจหาเปอร์เซ็นต์แป้งรถบรรทุกทุเรียนทุกคันที่จะนำไปส่งล้งรับซื้อในพื้นที่อีกรอบ เพื่อป้องกันการนำทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาด
เกษตรจังหวัดระยอง เผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียน เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ มากถึง 2 หมื่นล้านต่อปี ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูผลผลิต ซึ่งอาจจะมีเกษตรกรบางส่วนมองว่าจะได้ราคาดี จึงรีบตัดทุเรียนหมอนทองไม่สุกเต็มที่หรือทุเรียนอ่อนออกขาย ซึ่งถือเป็นการทำลายตลาดทุเรียน
ทั้งนี้ จ.ระยอง ได้ประกาศวันเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนหมอนทอง ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งสุ่มตรวจรถบรรทุกทุเรียนหมอนทองที่จะนำไปยังล้งรับซื้อเพื่อตรวจหาเปอร์เซ็นต์แป้ง ป้องกันการนำทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดและส่งออก
“ อยากจะขอให้เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียน ช่วยกันรักษาคุณภาพของทุเรียนหมอนทองร่วมกัน ส่วนล้งรับซื้อที่จะเข้ามาตัดก็ขอให้มีความซื่อสัตย์ไม่ตัดทุเรียนอ่อน ซึ่งจะเป็นการทำลายวงจรตลาดทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำ และภาพลักษณ์ของจังหวัดด้วย” เกษตรจังหวัดระยอง กล่าว