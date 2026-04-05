“ขอนแก่นซิตี้บัส” ขยายเส้นทางใหม่สาย19 ดึงคนใช้ขนส่งสาธารณะลดภาระค่าครองชีพน้ำมันแพง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ขอนแก่นซิตี้บัส ขยายเส้นทางใหม่สาย19 สีส้ม เชื่อมบ้านโนนม่วงสู่ตัวเมืองขอนแก่น ทดลองวิ่งฟรีถึงกลางเดือนเมษายนนี้ หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพจากค่าน้ำมันแพง ทั้งดึงคนใช้ขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขอนแก่นซิตี้บัสได้ขยายบริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เปิดเส้นทางใหม่สาย 19 (สายสีส้ม) วิ่งจากบ้านโนนม่วงเข้าสู่ตัวเมือง ผ่านโรงพยาบาลสำคัญหลายแห่ง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน โดยขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองวิ่ง และเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2569 เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการและทำความคุ้นเคยกับเส้นทาง
นายศุภกร ศิริสุนทร ตัวแทนจากบริษัท บัสซิ่ง ทรานสิท จำกัด ผู้ให้บริการขอนแก่นซิตี้บัส เปิดเผยว่า การเปิดเส้นทางใหม่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่การขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น และการช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยการเปิดให้บริการฟรีช่วงทดลอง มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น
ขอนแก่นซิตี้บัส เป็นรถโดยสารปรับอากาศที่มีความสะอาด ทันสมัย พร้อมติดตั้งระบบดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถและเวลาการเดินรถแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและแม่นยำ ถือเป็นจุดเด่นสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบันขอนแก่นซิตี้บัสมีเส้นทางให้บริการหลัก 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 24 วิ่งจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เข้าสู่ตัวเมือง ค่าบริการ 20 บาท และสาย 19 (สายสีส้ม) ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองให้บริการฟรี เพื่อรองรับการเดินทางในเขตเมืองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในจังหวัดขอนแก่นยังมีระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเช่น รถสองแถว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการเดินทางของประชาชน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าน้ำมันได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ผู้ประกอบการขอนแก่นซิตี้บัสระบุว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมช่วงสถานการณ์ค่าครองชีพสูง พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณามาตรการสนับสนุนและเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะในต่างจังหวัด ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน หากผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการระยะยาว