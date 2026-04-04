สยบดรามา ! ผบ.กปช.จต. ตรวจเยี่ยมหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนจันทบุรี มีผู้การฯ ธรรมนูญ ต้อนรับยันพร้อมปฏิบัติตามคำสั่ง

จันทบุรี - สยบดรามา “ผบ.กปช.จต.” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนจันทบุรี สร้างขวัญกำลังใจย้ำสถานการณ์ยังคงปกติ ด้านผู้การฯธรรมนูญ หัวหน้าชุดคนใหม่ ฝากขอบคุณทุกกำลังใจ ยันสบายดี พร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดูแลความปลอดภัยแนวชายแดน-ประชาชน
วันนี้ ( 4 เม.ย.) พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต.) และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยมี นาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ นำกำลังพลให้การต้อนรับ และรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการรองรับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ พลเรือโท อภิชาติ ได้เผยถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนในขณะนี้ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีเหตุการณ์รุนแรง อีกทั้งทุกหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งภายใต้ความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือจากงทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ประชาชน และสื่อมวลชน ที่ร่วมกันทำงานเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ พร้อมย้ำว่ากำลังพลมีขวัญกำลังใจดี มีวินัย และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์
ด้าน นาวาเอก ธรรมนูญ เผยถึงปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแผนประจำปี ว่าเดิมมี 4 พื้นที่ใน จ.ตราด ประกอบด้วย บ้านท่ากลุ่ม ,ตระการ ,ชำราก และโขดทราย แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาที่มีการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผน
จึงต้องมีการปรับแผนให้เหลือดำเนินการในพื้นที่ชำราก โดยขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เพื่อให้พื้นที่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดน
“ อุปสรรคสำคัญในช่วงก่อนหน้า คือการถูกขัดขวางจากฝ่ายกัมพูชาในบางช่วงเวลา แต่ภายหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สถานการณ์ได้คลี่คลาย ปัจจุบันไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติงาน และทุกฝ่ายยึดมั่นตามข้อตกลงร่วมกัน พร้อมขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่เป็นห่วงและให้กำลังใจในการทำงาน วันนี้พร้อมทำหน้าที่ตามคำสั่งการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวชายแดนให้กับกำลังและชาวบ้าน ”
และยังบอกอีกว่า ผู้บังคับหน่วยฯ ได้ขอบคุณประชาชนทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจให้กำลังพล พร้อมยืนยันว่าทหารทุกนายยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไป.