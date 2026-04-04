(คลิป)ล่าระทึก!กระบะซิ่งแหกด่านลงเขาแม่ฟ้าหลวง พลิกคว่ำคนขับยังยิง จนท.เปิดทางหนี พบขนยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ด

เชียงราย - ตชด.ภาค 3 ได้เบาะแสมาชัด ประสานทหาร บก.ผาแด่น ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง-ฝ่ายปกครอง-ตำรวจแม่ฟ้าหลวง ดักสกัด ก่อนไล่ล่าระทึก..กระบะซิ่งแหกด่านฯลงดอยตอนฟ้าสาง แต่โชคไม่เข้าข้าง รถพุ่งลงข้างทางพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า คนขับยังเหิมเปิดประตู-ชักปืนยิงใส่ จนท.แล้วเผ่น พบยาบ้ามาแน่นรถ 20 กระสอบ เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 4,300,000 เม็ด
วันนี้ (4 เม.ย.) พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ภาค 3 พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พ.ต.อ.รัฐกร อินทนิล ผกก.ตชด.32 และ ร้อย ตชด.327 นำกำลัง ตชด.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร บก.ผาแด่น ฉก.ทัพเจ้าตาก ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนไกล ชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร 8 กองกำลังผาเมือง และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนพื้นที่หมู่บ้านเล่าสิบ หมู่ 3 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง
หลังสืบทราบว่าขบวนการค้าเสพติดจะลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากมาจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง เข้าสู่ชั้นในของประเทศ
กระทั่งเวลา 07.30 น.เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัย เป็นยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักวีโก้ สีบรอนซ์ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับลงเขามาด้วยความเร็วผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อจะขอทำการตรวจค้น แต่รถคันดังกล่าวได้เร่งความเร็วขับฝ่าจุดตรวจเพื่อหลบหนี ทำให้เจ้าหน้าที่ได้นำยานพาหนะออกไล่ติดตามไปอย่างกระชัดชิด
ต่อมาพบว่ารถเป้าหมายที่ขับหลบหนียังไม่ทันพ้นพื้นที่หมู่บ้าน ได้หักหลบลงข้างทางซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทำให้รถเสียหลักพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า แต่คนขับรถยังเปิดประตูรถออกมาได้ ก่อนจะชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่จำนวน 6 นัดเพื่อเปิดทางก่อนอาศัยความชำนาญหลบหนีเข้าป่าไปได้ โชคดีกระสุนไม่ถูกเจ้าหน้าที่
จากนั้น พ.ต.อ.รังสิมันต์ นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้มาด้วยจำนวนประมาณ 20 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ใบละประมาณ 200,000 เม็ดเศษ รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,300,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่ง สภ.แม่ฟ้าหลวง พร้อมออกติดตามหาตัวผู้ที่หลบหนีเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป