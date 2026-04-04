ฮือฮา! วัดดังอ่างทองผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก ใช้จริงในวัดนานเกือบปี ลดค่าใช้จ่ายยุคน้ำมันแพง

อ่างทอง – ชุมชนวัดดังอ่างทอง ผนึกกำลังเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ใช้เติมเครื่องตัดหญ้า-รถพ่วงข้างภายในวัดได้จริง ต้นแบบจัดการขยะพลาสติกแบบยั่งยืนระดับชุมชน
วันนี้( 4 เม.ย) เกิดกระแสฮือฮาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง หลัง วัดศุขเกษมธรรมมิการาม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย สามารถผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกมาใช้จริงภายในวัด โดยนำน้ำมันที่กลั่นได้ไปเติมเครื่องตัดหญ้าและรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ใช้งานต่อเนื่องมานานเกือบ 1 ปี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตราคาน้ำมันพุ่งสูง
แนวคิดดังกล่าวริเริ่มโดย พระกวีวรญาณ เจ้าอาวาสวัด ที่ต้องการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน จึงประสานความร่วมมือจากชาวบ้าน โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ร่วมกันรวบรวมพลาสติกและจัดตั้งระบบผลิตน้ำมันจากขยะ โดยวัดได้จัดหาเครื่องต้นแบบจากจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครปฐมมาทดลองใช้งาน ก่อนพัฒนาเป็นการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ด้าน น.ส.นันท์นภัส สังคะโย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านลาว เปิดเผยว่า น้ำมันที่ผลิตได้มีลักษณะคล้ายเบนซิน ต้องกรอง 3–4 ครั้งก่อนใช้งาน จากนั้นนำไปผสมน้ำมันปกติในอัตรา 1:1 เพื่อเติมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและเครื่องตัดหญ้า ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือเป็นการ “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” ทั้งลดค่าใช้จ่ายน้ำมันและลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชน พร้อมเปิดรับบริจาคขยะพลาสติกจากประชาชนเพื่อนำมาผลิตพลังงานต่อไป.