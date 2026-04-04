“ชัช ตลาดไท” แก้บนหลวงพ่อบัวเข็ม หอบขนมปัง 6,000 ปอนด์เลี้ยงปลา หลังถูกเลขท้าย 47 ของ“เหน่ง เหม่งจ๋าย” รับทรัพย์กว่า 4 แสนบาท

พระนครศรีอยุธยา - “ชัช ตลาดไท” บนไว้ให้ถูกรางวัลชุดใหญ่ ก่อนถูกเลข 2 ตัว 47 กว่า 211 ใบ นำขนมปังเลี้ยงปลา-ทำบุญอุทิศให้ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ชวนสายบุญเที่ยวทำทานให้อาหารสัตว์ที่วัดโตนดเตี้ย
วันนี้( 4 เม.ย.) นายชัชชัย กิตติชัย หรือ “ชัช ตลาดไท” เจ้าของธุรกิจตลาดนัดและจิตอาสาช่วยเหลือสังคม พร้อมทีมงาน นำขนมปังกว่า 6,000 ปอนด์ มาเลี้ยงปลาเพื่อแก้บน “หลวงพ่อบัวเข็ม” หลังขอพรให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ และได้รับโชคเลขท้าย 2 ตัว 47 จำนวน 211 ใบ คิดเป็นเงินกว่า 400,000 บาท ที่ วัดโตนดเตี้ย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก่อนหน้านี้ ชัช ตลาดไท เคยเข้ามาช่วยเหลือวัดโตนดเตี้ย ทั้งนำอาหารเลี้ยงวัวควาย ประสานหน่วยงานกำจัดผักตบชวาหน้าวัด จนสภาพน้ำกลับมาใสสะอาดและปลาสามารถอาศัยได้ตามธรรมชาติ จึงได้อธิษฐานขอพร หากถูกรางวัลจะนำอาหารมาเลี้ยงสัตว์ในวัด และเมื่อสมหวังจึงเดินทางมาแก้บนตามสัญญา
นายชัชชัย เปิดเผยว่า เลข 47 ที่ถูกรางวัลได้มาจากการไปร่วมงานศพของ เหน่ง เหม่งจ๋าย จึงถือโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พร้อมกัน พร้อมเชิญชวนประชาชนที่เดินทางมาอยุธยา แวะทำบุญให้อาหารปลา วัว ควาย และพักผ่อนในบรรยากาศร่มรื่น โดยได้ปรับภูมิทัศน์และติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ให้วัดมีความสว่างสวยงาม เหมาะแก่การทำบุญทั้งกลางวันและกลางคืน.