ผงะ!พบศพปริศนาถูกเผากลางหญ้ารกข้างโรงเรียนอนุบาลฯ-ติดวัดฯกำแพงเพชร เหลือแต่โครงกระดูก

กำแพงเพชร - ทีมดับเพลิงเทศบาลฯถึงกับผงะ..รับแจ้งเข้าดับไฟไหม้ป่าหญ้ารกติดวัด-ข้างโรงเรียนอนุบาลทรายทอง พบศพปริศนาถูกเผาเหลือแต่โครงกระดูก โร่แจ้ง จนท.ตรวจสอบ ญาติมั่นใจหลานชายติดต่อไม่ได้ 2 วัน เป็นศพถูกเผา แต่ ตร.ยังไม่ยืนยันรอพิสูจน์หลักฐานก่อน หวั่นถูกฆ่าเผาอำพราง
วันนี้(4 เม.ย.69) ร.ต.อ.ดำรงค์ สุบินมิตร์ รอง สว.สอบสวน สภ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งเหตุพบศพถูกไฟไหม้เหลือแต่โครงกระดูกในป่าหญ้ารก ข้างทางติดกับวัดแก้วศรีวิไล และ โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ม.10 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร จึงได้เดินทางไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชร
ที่เกิดเหตุ ซึ่งรถดับเพลิงเทศบาลตำบลทุ่งทราย กำลังดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณป่ารกหลังจากควบคุมเพลิงได้แล้ว พบเห็นร่างบุคคลไม่ทราบชื่อถูกไฟไหม้เกรียมจนเหลือแต่โครงกระดูก อยู่บริเวณร่องดินด้านล่างของป่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้กั้นเชือกป้องกันเอาไว้รอเจ้าหน้าพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ พร้อมประสานกับผู้นำหมู่บ้านว่าบุคคลสูญหายไปหรือไม่
นายวัลลภ บุญเกิด อายุ 48 ปี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลทรายทอง ผู้พบศพคนแรก เล่าว่า บริเวณดังกล่าวเป็นป่าหญ้ารกข้างโรงเรียนติดวัด ถูกไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแต่ได้ดับไปแล้ว วันนี้ไฟได้ลุกปะทุขึ้นมาอีก ตนได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลทุ่งทรายเข้ามาดับไฟ จากนั้นก็พบร่างของคนถูกไฟไหม้เหลือแต่โครงกระดูก จึงได้แจ้งตำรวจและผู้นำหมู่บ้านเข้าตรวจสอบ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าใครหายไปจากหมู่บ้านหรือไม่
ขณะที่พระสงฆ์ในวัดแก้วศรีวิไลได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีคนมาขออาศัยนอนที่วัด ซึ่งก็มีญาติพี่น้องแต่ไม่มีบ้าน จากนั้นก็หายไปหลายวัน ไม่รู้ว่าไปไหนทิ้งเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ไว้ที่กุฎิพระที่ขอพัก โดยชายคนดังกล่าว ชื่อ นายพิชัย มณีพราย อายุ 51 ปี (หนุ่ม) อยู่บ้านเลขที่ 54 ม.15 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใช่คนดังกล่าวหรือไม่
นางธิติมา มหาการะเกด อายุ 59 ปี (น้าสาว) ของนายพิชัย ได้เดินทางมาจุดเกิดเหตุ ซึ่งก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นหลานชายของตัวเอง ซึ่งปกติชอบดื่มสุราและเป็นลมชัก ได้หายออกจากบ้านไปเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว ครั้งสุดท้ายได้โทรบอกญาติให้เอายาเส้นและสุรามาให้ที่วัดจากนั้นก็หายไป
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและไม่ยืนยันว่าเป็นนายพิชัย อายุ 51 ปี ต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์กับญาติก่อน และหากเป็นนายพิชัยมานอนเสียชีวิตอยู่จุดดังกล่าวจริง ก็จะต้องมีคนได้กลิ่นเหม็นเน่า เพราะใกล้วัดและโรงเรียนมาก โดยเริ่มต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเตรียมเข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นใครก่อน พร้อมกับให้กู้ภัยฯ นำโครงกระดูกส่งพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ รพ.สวรรค์ปนะชารักษ์ (เขาเขียว) จ.นครสวรรค์ ตามขั้นตอนด้วย