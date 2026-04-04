น้ำมันแพงพ่นพิษช่างรับเหมา วัสดุก่อสร้างขึ้นรายวัน งานที่รับไว้เสี่ยง “เข้าเนื้อ”

พระนครศรีอยุธยา - ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและวัสดุก่อสร้างพุ่งตามกลไกตลาด กระทบผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างอย่างหนัก หลายรายต้องแบกรับต้นทุนเพิ่ม ขณะที่งานใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
วันนี้( 4 เม.ย.) นายวิชาญ เพชรอำไพ อายุ 56 ปี ช่างรับเหมาก่อสร้างชาวจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงาน เนื่องจากต้องเดินทางรับงานต่างพื้นที่ ขณะเดียวกันราคาวัสดุก่อสร้างปรับขึ้นแทบทุกวัน ทำให้การตีราคางานทำได้ยาก หากเสนอราคาสูง ลูกค้าก็อาจมองว่าแพงและไม่จ้างงาน
นายวิชาญ กล่าวอีกว่า งานที่ตกลงราคาไว้ก่อนหน้านี้ยังต้องทำต่อ แม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นจนเหลือกำไรเพียงเล็กน้อย หรือบางงานอาจขาดทุน แต่จำเป็นต้องทำให้เสร็จตามสัญญาเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมา โดยเฉพาะค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ 500 บาท ยังไม่รวมต้นทุนวัสดุที่ปรับราคาสูงขึ้นเกือบทุกประเภท
ทั้งนี้ ผู้รับเหมาวอนภาครัฐพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านราคาน้ำมันและค่าครองชีพ เพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบอาชีพ พร้อมยืนยันยังต้องเดินหน้าทำงานต่อเพื่อความอยู่รอด แม้กำไรลดลงก็ตาม.