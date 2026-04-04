สลด! ลูกศิษย์ใกล้ชิด “อ.เฉลิมชัย” ขี่บิ๊กไบค์ คาดหลุดโค้งลงดอยใกล้เขื่อนแม่สรวยเสียชีวิต

เชียงราย - ทั้งญาติมิตร ทั้งผู้คนในแวดวงศิลปิน-นักขี่บิ๊กไบค์ เศร้าสลดกันทั่ว.. “เอ็มเมืองพาน หรือนรินทร ทามาส” ลูกศิษย์ใกล้ชิด “อ.เฉลิมชัย” ศิลปินผู้ปลุกปั้นวัดร่องขุ่นจนดังระดับโลก ควบบิ๊กไบค์เที่ยวเขื่อนแม่สรวย ขากลับคาดแหกโค้งลงดอยก่อนขึ้น ทล.118 ทีมกู้ชีพกู้ภัยปั๊มหัวใจช่วยเต็มที่แต่ยื้อไม่อยู่
วันนี้ (4 เม.ย.) ญาติและลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงราย ได้นำร่างของนายนรินทร ทามาส หรือเอ็มเมืองพาน อายุ 49 ปี ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับอาจารย์เฉลิมชัยตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาภายในวัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
หลังนายนรินทรขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยี่ห้อ BMW สีดำ ป้ายทะเบียน กกท 888 เชียงราย ไปท่องเที่ยวกับพรรคพวกนักขี่ด้วยกันที่เขื่อนแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขากลับหลังจากแยกย้ายกับเพื่อนฝูง แล้วควบบิ๊กไบค์ลงจากดอยมุ่งหน้าลงสู่ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่
กระทั่งเวลาประมาณ 19.00 น. (3 เม.ย.) ขณะไปถึงพื้นที่หมู่บ้านตีนดอย หมู่ 8 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย ซึ่งเป็นเส้นทางคดเคี้ยวได้ขาดการติดต่อ ทางหน่วยกู้ภัยจึงได้ไปตรวจสอบพบรถและร่างของนายนรินทรล้มอยู่ข้างทางโค้ง เบื้องต้นคาดว่ารถอาจเสียหลักหลุดโค้งทำให้นายนรินทรอยู่ในสภาพหมดสติ แม้อาสากู้ภัยจะเข้าปั๊มหัวใจ รวมทั้งรถพยาบาลที่มีแพทย์เวรเดินทางถึงที่เกิดเหตุ แต่นายนรินทรได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ความสูญเสียดังกล่าวได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาญาติมิตร ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เฉลิมชัยเป็นอย่างมาก ขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยยังคงเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น
หนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่า อาจารย์เฉลิมชัยได้รับทราบข่าวแล้วและได้ให้นำร่างนายนรินทรตั้งบำเพ็ญกุศลภายในวัดร่องขุ่น และกำหนดประกอบพิธีฌาปนกิจภายในวัดร่องขุ่นเป็นครั้งแรกในวันที่ 6 เม.ย. 2569 นี้
ทั้งนี้ นายนรินทรถือเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่อาจารย์เฉลิมชัยไว้วางใจ มักติดตามร่วมทริปเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมทีมขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก "นรินทร ทามาส" และแอดมินเพจ "ตามติด ชีวิต อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์" ที่จะเผยแพร่ข่าวสารและคลิปที่สำคัญของอาจารย์เฉลิมชัย หรือวัดร่องขุ่น มาโดยตลอด ส่วนตัวเป็นคนที่มีจิตใจงดงาม ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำ จึงทำให้มีผู้เข้าไปแสดงความเสียใจและไว้อาลัยในการจากไปของนายนรินทร ทามาส กันเป็นจำนวนมาก
