หนุ่มสุโขทัยพลิกที่ดิน “ศรีสำโรง” อำเภอร้อนสุด ปลูกองุ่น ตปท.กว่า 30 สายพันธุ์ ลูกดก-รสดี คนแห่จองเกลี้ยง

สุโขทัย – ลูกดกทั้งองุ่นพันธุ์แรมโบ-ดูโบสกี้พิ้งค์ จากยูเครน-องุ่นลิลลี่ ออฟ เดอะ วัลเลย์-องุ่น S48 เออร์ลี่อะดอร่า อิสราเอล ฯลฯ..แค่ 2 ปี หนุ่มสุโขทัยทำสำเร็จ เห็นลูกชอบกินแต่ราคาแพง เรียนจากอินเทอร์เน็ต-ถามผู้รู้ ก่อนผันตัวเป็นเกษตรกรพลิกที่ดินศรีสำโรง อำเภอที่ร้อนสุด ปลูกองุ่น ตปท.ได้สำเร็จกว่า 30 สายพันธุ์ รสชาติไม่ผิดต้นตำรับจนลูกค้าจองเกลี้ยง
ทั้งที่ “ศรีสำโรง จ.สุโขทัย” ซึ่งเป็นอำเภอที่เคยคว้าแชมป์อากาศร้อนสุดในไทย แต่กลับพบไร่องุ่นที่นำองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศ กว่า 30 สายพันธุ์ มาปลูกจนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และให้รสชาติที่อร่อย จนลูกค้าพากันแห่จองจำนวนมาก
นายคุณธัน มูลเงิน อายุ 48 ปี เจ้าของไร่องุ่นสุโขทัย ฟวินยาร์ดแอนด์การ์เด้น เปิดเผยถึงการผันตัวสู่อาชีพเกษตรกรเพราะว่า ลูกๆชอบกินองุ่นต่างประเทศ ที่ราคาค่อนข้างแพง จึงคิดปลูกเองดีกว่า โดยศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และสอบถามผู้รู้บ้าง ก่อนลงมือทำอย่างจริงจังเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ถึงตอนนี้ก็มีปลูกไว้ทั้งหมดกว่า 30 สายพันธุ์ ให้ผลผลิตค่อนข้างดก รสชาติอร่อย
ลูกค้าที่แวะมาเที่ยวชม และชิมองุ่นสดๆจากต้น ต่างก็รู้สึกประทับใจ โดยเฉพาะองุ่นพันธุ์แรมโบ รสชาติหวาน กรอบ ราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ 250 บาท และองุ่นดูโบสกี้พิ้งค์ สายพันธุ์จากยูเครน หวาน หอม ลูกใหญ่ สีชมพู ราคาที่ไร่ 390 บาท รวมทั้งองุ่นลิลลี่ ออฟ เดอะ วัลเลย์ ลูกสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอมดอกคาโมมายล์ จำหน่ายกิโลกรัมละ 250 บาท และองุ่น S48 เออร์ลี่อะดอร่า สายพันธุ์จากอิสราเอล หวาน กรอบ ไร้เมล็ด ลูกสีม่วงเข้ม ที่ไร่ขายไม่เกิน 300 บาท
ซึ่งสายกิน สายคอนเทนต์ ไม่ควรพลาด “ไร่องุ่นสุโขทัย ฟวินยาร์ดแอนด์การ์เด้น” อยู่ติดแม่น้ำยม หมู่ 2 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-17.00 น. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เปิด 08.30-17.00 น. กว่าองุ่นจะตัดหมดก็ช่วงปลายเดือนเมษายน 2569
นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงเกษตร ที่นี่ยังมีผลองุ่น และกิ่งพันธุ์ไทย-ต่างประเทศจำหน่าย พร้อมแนะนำให้ความรู้แบบไม่กั๊กอีกด้วย
