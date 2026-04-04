ผู้ตรวจการแผ่นดินลุยราชบุรี รับฟังเกษตรกร “มะพร้าวน้ำหอม” ชี้ปมราคาตก-น้ำปลอม ส่อช่องว่างกฎหมาย เร่งแก้เชิงโครงสร้าง

ราชบุรี -ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ 2 จุด เชื่อมข้อมูลต้นน้ำ-ปลายน้ำ หาแนวทางแก้ทั้งระบบ ชี้ตลาดพึ่งพาจีนสูง น้ำปลอมไร้เกณฑ์ตรวจชัด กระทบความเชื่อมั่น ดัน “ล้งกลาง-แปรรูปเพิ่มมูลค่า” ยกระดับกฎหมายคุ้มครองการแข่งขัน
เย็นวานนี้( 3 เม.ย.) นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม หลังมีข้อร้องเรียนสะสมทั้งเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ การกดราคาจากกลไกตลาด และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยมีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานด้านการค้าและการแข่งขันเข้าร่วม
โดยลงพื้นที่ 2 จุดสำคัญ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด และ PK Coco Farm อำเภอบางแพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกคือปัญหา “น้ำมะพร้าวปลอม” ซึ่งกระทบความเชื่อมั่นตลาดอย่างชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์ทางกฎหมายและวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนในการพิสูจน์ ทำให้การดำเนินคดียังเป็นช่องว่างสำคัญ ขณะเดียวกันโครงสร้างตลาดยังพึ่งพาการส่งออกสูงถึงราว 60% โดยเฉพาะตลาดจีนที่เริ่มอิ่มตัว ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาผันผวน ขณะที่ตลาดรองอย่างสหรัฐอเมริกายังมีสัดส่วนต่ำ สะท้อนความเปราะบางของระบบตลาด
อีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรเผชิญคือ “มะพร้าวลูกเล็ก” ไม่ตรงสเปกส่งออก ทำให้ถูกกดราคาและระบายสินค้าได้ยาก ส่งผลให้รายได้ลดลงต่อเนื่อง ภาควิสาหกิจชุมชนจึงเสนอเร่งแปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น น้ำมะพร้าวพาสเจอไรซ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมผลักดันการพัฒนาโรงงานมาตรฐาน GMP เพื่อรองรับผลผลิตส่วนเกินและสร้างตลาดใหม่
ด้านข้อเสนอเชิงนโยบาย มีการผลักดัน “ล้งกลาง” เป็นกลไกบริหารจัดการผลผลิต เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้เกษตรกร ลดการผูกขาด และช่วยพยุงราคา พร้อมเสนอให้รัฐเร่งทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้า รวมถึงพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ชัดเจน