กระแสแรง!“แบมแบม-มิลลิ”แร็ปเปอร์ดังระดับอินเตอร์-ทัพศิลปิน ร่วมสงกรานต์พะเยา แฟนคลับแห่จองที่พักเกือบเต็ม

พะเยา – “แบมแบม-มิลลิ” แร็ปเปอร์ดังระดับอินเตอร์ พร้อมทัพศิลปินชื่อก้อง ตอบรับเตรียมพาเหรดขึ้นเวที BUBBLE WAVE PHAYAO SONGKRAN FEST 2026 แฟนคลับแห่จองที่พักเต็มเมือง จุดกระแสสงกรานต์กว๊านพะเยากระหึ่มแล้ว
มหาสงกรานต์ล้านนา ปีนี้..พะเยา ถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ บริเวณถนนเลียบชายกว๊าน และลาน อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ภายใต้งาน BUBBLE WAVE PHAYAO SONGKRAN FEST 2026 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2569 ชนิดที่ว่า..จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง และขบวนศิลปินชื่อดังตลอด 3 วัน 3 คืน
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การขึ้นเวทีของ แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ศิลปินระดับอินเตอร์ ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งการตัดสินใจมาร่วมงานครั้งนี้ และเจ้าตัวตั้งใจเลือกแสดงในพื้นที่นอกเมืองหลัก เพื่อกระจายโอกาสให้แฟนคลับต่างจังหวัดได้เข้าถึงง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง กลายเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่ถูกจับตามอง
ซึ่งล่าสุดมีการยืนยันว่า แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล แร็ปเปอร์ นักร้อง และโปรดิวเซอร์ชาวไทยที่โด่งดังในเกาหลีใต้ โดยเป็นสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดังวง GOT7 สังกัด JYP Entertainment ก่อนจะผันตัวเป็นศิลปินเดี่ยวในสังกัด ABYSS Company เตรียมขึ้นแสดงในงาน BUBBLE WAVE PHAYAO SONGKRAN FEST 2026 ในวันที่ 13 เมษายนนี้ ที่จังหวัดพะเยา
และทันทีที่ข่าวถูกประกาศออกไป สร้างความตื่นตัวในกลุ่มแฟนคลับอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงแฟนคลับจากทั่วประเทศที่เริ่มวางแผนเดินทางล่วงหน้า โรงแรมและที่พักในตัวเมืองพะเยา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ถูกจองเต็มอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังการประกาศ
ขณะที่ภายในงานมหาสงกรานต์จังหวัดพะเยา ยังคงอัดแน่นด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา โดยในช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน เวลา 09.00 น. จะมีขบวนแห่สงกรานต์สุดยิ่งใหญ่จาก 15 ชุมชน เคลื่อนจากศาลหลักเมือง ผ่านวัดราชคฤห์ วงเวียนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และตลาดพะเยาอาเขต ก่อนเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และโซนเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบชายกว๊าน ที่คาดว่าจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่
ด้านไลน์อัปศิลปินตลอด 3 วัน เรียกได้ว่าจัดเต็มแบบไม่มีพัก ไม่ว่าจะเป็น ซานิ, ATLAS, PROXIE, POTATO, MILLI และ BOWKYLION รวมถึงดีเจและศิลปินอีกจำนวนมาก ที่พร้อมยกเวทีความมันส์มาสร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงาน
คาดว่างานสงกรานต์พะเยาปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของพะเยาในฐานะจุดหมายปลายทางสายเฟสติวัล ที่ครบทั้งความสนุกและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง